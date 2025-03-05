Kızılcahamam\'da 4-6 Yaş Öğrencilerden \'Hoş geldin Ramazan\' Yürüyüşü

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 4-6 yaş arası öğrenciler, "Hoş geldin Ramazan" temalı yürüyüş gerçekleştirdi.

Kızılcahamam Kaymakamlığı ve Kızılcahamam Belediyesi iş birliğinde Kızılcahamam Müftülüğü bünyesinde eğitim gören 4-6 yaş öğrenciler, "Hoş geldin Ramazan" temalı yürüyüş düzenledi. Kızılcahamam Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, din görevlileri ve vatandaşların katıldığı etkinlikte konuşan İlçe Müftüsü Adem Şen, "Bu yıl Ramazan ayında bir farkındalık oluşturmak maksadıyla Müftülüğümüze bağlı Kur'an kursunda eğitim gören 4-6 yaş öğrencilerimizle birlikte farkındalık oluşturmak istedik. Yavrularımız unutamayacakları dakikalar yaşasın diye kurs öğretmenlerimizle birlikte Ramazan alayı düşüncesi oluştu. 4-6 yaş yavrularımız sokaklarımızda, caddelerimizde esnaf ziyareti yaparak Ramazan-ı Şeriflerini kutladı. Böylece farklılık oluşmasına vesile olduk" ifadelerini kullandı. - ANKARA