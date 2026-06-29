Kızını Kaybeden Anne, Teselliyi Kuzuda Buldu - Son Dakika
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Kızını Kaybeden Anne, Teselliyi Kuzuda Buldu

Kızını Kaybeden Anne, Teselliyi Kuzuda Buldu
29.06.2026 09:23
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Lösemi nedeniyle kızı Sevcan'ı kaybeden Anne Kader Bük, 5 aydır beslediği kuzuyla teselli buldu.

Hatay'da 10 yaşındaki kızını lösemiden kaybeden Kader Bük, yaşadığı büyük acının ardından teselliyi 5 aydır beslediği kuzuda buldu. Biberonla süt vererek çocuk gibi baktığı kuzu, Bük'ün peşinden bir an olsun ayrılmıyor.

Kumlu ilçesi Uzunkavak Mahallesi'nde yaşayan Kader Bük, 1,5 yıl önce 10 yaşındaki kızı Sevcan'ı lösemiden (kan kanseri) dolayı kaybetti. Acı ve yas içinde günlerini geçiren Bük, kendi kızı gibi komşusunun kızının da beyninde tümör olduğunu öğrenince aileye evlatları iyileşene kadar destek verdi. Beyninde tümör olan kızın ailesi, anne Bük'e küçük bir kuzu hediye etti. Yaklaşık 5 ay önce aileden aldığı kuzu Bük'ün en yakın arkadaşı oldu. Biberonla süt vererek çocuk gibi baktığı kuzu, Bük'ün peşinden bir an olsun ayrılmıyor. Lösemiden evladını kaybeden anne Bük, evladını kaybettikten sonra teselliyi kuzuda bulduğunu söyledi.

"Kızını kaybettikten sonra teselliyi 5 aydır baktığı kuzuda buldu"

Kader Bük, "Kuzunun hikayesi, beyninde tümör olan Hülya'yla ilk tanıştığımız günde başladı. Hülya'nın yanına gitmiştim. Benim kızım da yeni vefat etmişti. Hülya'nın ailesinin hediyesi oldu kuzu, açıkçası teselliyi buldum. Kuzu nereye gidersem benle gidiyor. Kızımın mezarlığına gidiyorum kuzu da arkamda geliyor. Hiç böyle şaşırtmaca değil sadece benim arkamda yürüdüğüm yolda gidiyor. Kuzu 5 aydır yanımda. Biberonla, sütle besliyordum. Bir haftadır sütten yeni kestim. Çünkü yem yemeye başladı ve sütü yavaş yavaş kestim. Benim ineğim yoktu ve sütü satın alıp sabah akşam çocuğa süt verir gibi ben de onu besliyordum. Kuzu beni sevmeseydi peşimden gelmezdi. Kızım lösemiydi. Kızım kanserle 1,5 yıl mücadele ederek savaştı ve nakil oldu. Nakil olduktan 3 ay sonra kanser nüksettiği için vefat etti. Şimdi 1,5 yıl oldu. Şimdi torunumla kuzu beni paylaşamıyor ve kuzu torunumu kıskanıyor. Hayvan beslemelerini tavsiye ediyorum. Hayvanlar insanlardan çok daha iyi gibi geliyor bana ve bunların ağzı var ama dili yok. Nankör de değiller" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kızını Kaybeden Anne, Teselliyi Kuzuda Buldu - Son Dakika

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