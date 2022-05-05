KKKA hastalığına karşı en etkili önlem olan tavuklar rağbet görmeye devam ediyor - Son Dakika
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KKKA hastalığına karşı en etkili önlem olan tavuklar rağbet görmeye devam ediyor

05.05.2022 10:24
KKKA hastalığına karşı en etkili önlem olan tavuklar rağbet görmeye devam ediyor

Türkiye genelinde en fazla bahar ve yaz döneminde görülen ve çoğunluğu da ölümle sonuçlanan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı kullanılan ve kene savar olarak bilinen tavuklara rağbet devam ediyor.

Türkiye genelinde en fazla bahar ve yaz döneminde görülen ve çoğunluğu da ölümle sonuçlanan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı kullanılan ve kene savar olarak bilinen tavuklara rağbet devam ediyor.

KKKA hastalığına yol açarak ölümlere neden olan keneler için en iyi çözüm olarak belirtilen tavuklar, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların gözdesi olmaya devam ediyor. Nisan ve Eylül ayları arasında artış gösteren ve çoğunlukla hayvanlardan insanlara bulaşan KKKA hastalığı için tavuk beslemek yada tavuklarının sayısını arttırmak isteyen vatandaşlar da semt pazarlarının yolunu tuttu. Semt pazarlarının giriş kısımlarında bulunan tavukçulardan tavuk satın alan vatandaşlar KKKA hastalığına neden olan haşerelerin baş düşmanı olduğunu belirtti. Bir tavuğun tek başına yaklaşık 200 metrelik bir alanda haşerelerle mücadele edebildiğini ifade eden vatandaşlar Korona virüs salgını sonrası normalleşme dönemi ile birlikte dışarıda daha fazla zaman geçirileceğini ve bu yüzden de yaylaya ya da deniz kenarındaki yazlıklarına çıkanların haşerelere karşı daha güvenli bir tatil geçirmek için tavuk edindiklerini söyledi. - AYDIN

KKKA hastalığına karşı en etkili önlem olan tavuklar rağbet görmeye devam ediyor
KKKA hastalığına karşı en etkili önlem olan tavuklar rağbet görmeye devam ediyor
KKKA hastalığına karşı en etkili önlem olan tavuklar rağbet görmeye devam ediyor
KKKA hastalığına karşı en etkili önlem olan tavuklar rağbet görmeye devam ediyor

YORUMLAR
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Türkiye, Nisan, Kırım, Tavuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel KKKA hastalığına karşı en etkili önlem olan tavuklar rağbet görmeye devam ediyor - Son Dakika


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