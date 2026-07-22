Kıbrıs'ın canlı tanığı Kayserili gençlerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kıbrıs'ın canlı tanığı Kayserili gençlerle buluştu

Kıbrıs\'ın canlı tanığı Kayserili gençlerle buluştu
22.07.2026 12:02  Güncelleme: 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Talas Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte KKTC Aksakalı Oktay Öksüzoğlu, Kayseri'de gençlerle bir araya geldi. Kıbrıs mücadelesini ve Kayseri'nin harekattaki rolünü anlatan Öksüzoğlu, 'Kayseri Girne Hattı' albümünün ikinci cildinin tanıtımına da katıldı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla Talas Belediyesinin hazırladığı "Kayseri Girne Hattı" albümünün ikinci cildinin tanıtım programına katılmak üzere Kayseri'ye gelen KKTC Aksakalı Oktay Öksüzoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşide gençlerle buluştu.

Kıbrıs davasının canlı tanıklarından biri olan Öksüzoğlu, yaşadığı mücadeleyi ve Kıbrıs Barış Harekatı'nın bilinmeyen yönlerini gençlere anlattı. Yoğun ilgi gören programa Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Salona alkışlar eşliğinde giren KKTC Aksakalı Oktay Öksüzoğlu, konuşmasına Kıbrıs'tan getirdiği sevgi ve selamları ileterek başladı.

"20 Temmuz bizim için özgürlüğün ve devlet olmanın günüdür"

Kıbrıs Türk halkının uzun yıllar verdiği varoluş mücadelesini anlatan Öksüzoğlu, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'nın yalnızca askeri bir başarı değil, aynı zamanda bir milletin yeniden doğuşunun simgesi olduğunu ifade etti.

96 yıl boyunca Türk milletinden koparılmak istenen bir toplumun ezanına, kültürüne, milli değerlerine ve kimliğine sahip çıkarak büyük bir mücadele verdiğini belirten Öksüzoğlu, şunları söyledi:

"20 Temmuz 1974'te Anavatan Türkiye'nin şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Barış Harekatı ile yepyeni bir çağa; mutluluk, özgürlük, bağımsızlık ve devlet olma çağına ulaştık. Bugün bu mücadelenin bir mücahit temsilcisi olarak burada bulunmanın heyecanını tarif etmem mümkün değil."

Kayseri'nin Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki yerine de dikkat çeken Öksüzoğlu, Kayseri 1. Komando Tugayı'nın kahramanlığını şu sözlerle anlattı:

"Barış Harekatı'nın başarıya ulaşmasında, bütün Türkiye'den gelen Mehmetçiklerimiz gibi özellikle Kayseri Hava İndirme Tugayımızın paraşütlerle Girne, Güzelyurt ve Gönyeli-Lefkoşa arasına birer barış güvercini gibi inmesi ve mücahitlerle kucaklaşarak Kıbrıs'ta bir Türk devletinin kurulmasına giden zaferi kazanması, Türk tarihine geçen şanlı bir destandır. Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türkü birlikte Cumhuriyet döneminin ilk denizaşırı zaferini kazanmıştır. Bunun gururunu ömür boyu taşıyacağız."

Başkan Yalçın: "Gençlerimiz tarihi canlı tanıklarından dinledi"

Programda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde gençleri tarihin canlı tanıklarıyla buluşturmanın büyük anlam taşıdığını söyledi. Kıbrıs davasının gelecek kuşaklara doğru aktarılmasının önemine vurgu yapan Başkan Yalçın, "Bugün değerli büyüğümüzü, Kıbrıs mücadelesinin canlı tanığını gençlerimizle birlikte dinledik. Bir savaşta kutsal değerler uğruna mücahit olarak görev yapmak büyük bir onurdur. 20 Temmuz, Türk askerinin Kıbrıs'a çıktığı ilk gündür. Adaya paraşütle inen ilk birlik ise Talas sınırlarında konuşlu Kayseri 1. Komando Tugayımızdır. Bu tarihi sorumluluğun bilinciyle harekatın 52. yıl dönümü için hazırladığımız 'Kayseri Girne Hattı' albümünün ikinci cildini gazilerimize armağan ettik. Bugün aramızda bulunan değerli büyüğümüz Oktay Öksüzoğlu'nun hatıralarını gençlerimizle paylaşması da bu anlamlı çalışmaya ayrı bir değer kattı. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Anlamlı hediye ve hatıra fotoğrafı

Konuşmaların ardından Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, günün anısına KKTC Aksakalı Oktay Öksüzoğlu'na tablo hediye etti. Program, gençlerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşinin ardından Oktay Öksüzoğlu ve Başkan Mustafa Yalçın'ın öğrencilerle birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde düzenlenen söyleşi, hem Kıbrıs davasının canlı tanıklarının hatıralarının genç kuşaklara aktarılmasına hem de Kayseri'nin harekattaki tarihi rolünün bir kez daha hatırlanmasına vesile oldu. Talas Belediyesinin gerçekleştirdiği bu anlamlı etkinlik, milli hafızanın yaşatılması ve tarih bilincinin gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir buluşma olarak hafızalarda yer etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kıbrıs Barış Harekatı, Talas Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Politika, Kayseri, Kıbrıs, Kültür, Girne, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kıbrıs'ın canlı tanığı Kayserili gençlerle buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esnaf ziyaretinde dikkat çeken anlar: Kılıçdaroğlu’na davul-zurna sürprizi Esnaf ziyaretinde dikkat çeken anlar: Kılıçdaroğlu'na davul-zurna sürprizi
Tekirdağ’da kamyon ile otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti Tekirdağ'da kamyon ile otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
Gülistan Doku’nun Cesediyle İlgili Yeni Gelişmeler Gülistan Doku'nun Cesediyle İlgili Yeni Gelişmeler
Gülistan Doku dosyasında Tuncay Sonel’i yakacak ifade “Bilgim var, sen gerekeni yap“ Gülistan Doku dosyasında Tuncay Sonel'i yakacak ifade! "Bilgim var, sen gerekeni yap"
Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi
İşte YKS’de 5 şampiyon çıkaran 2 okul İşte YKS'de 5 şampiyon çıkaran 2 okul
Türkiye birincisi Şanlıurfa’dan İşte okumak istediği bölüm Türkiye birincisi Şanlıurfa'dan! İşte okumak istediği bölüm
Tijen Mergen’den büyük tepki çeken “Çarşaf“ paylaşımı Tijen Mergen'den büyük tepki çeken "Çarşaf" paylaşımı
TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek

12:04
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifade verecek: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifade verecek: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
12:02
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş’ın yeni parti için kararı
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş'ın yeni parti için kararı
11:34
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş’ın aylık kazancı
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş'ın aylık kazancı
11:21
Haluk Levent’in hesabı erişime engellendi
Haluk Levent’in hesabı erişime engellendi
11:04
Güven Hokna’dan Survivor Seren Ay’a olay yorum: Denizi pisletiyorsun
Güven Hokna’dan Survivor Seren Ay'a olay yorum: Denizi pisletiyorsun
10:55
Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul’a uzandı Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında
Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul'a uzandı! Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında
10:41
Ankara’da eğitim helikopteri düştü Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Ankara'da eğitim helikopteri düştü! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
10:36
Rusya’yı felç eden yangın Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
Rusya'yı felç eden yangın! Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
10:35
Özgür Özel’in yeni parti kararı sonrası ilk anket Dikkat çeken rakamlar
Özgür Özel'in yeni parti kararı sonrası ilk anket! Dikkat çeken rakamlar
10:29
Gürsel Tekin’den çok konuşulacak sözler: Elimde haberler var, önümüzdeki günlerde...
Gürsel Tekin'den çok konuşulacak sözler: Elimde haberler var, önümüzdeki günlerde...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 12:15:10. #7.12#
SON DAKİKA: Kıbrıs'ın canlı tanığı Kayserili gençlerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.