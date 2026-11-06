KKTC Bakanı Oğuz, Filo Jet faciasında cenaze iddiasına DNA eşleştirmesi yapılabilir dedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet faciasında hayatını kaybeden bir kişinin ailesine teslim edilen cenazenin başka birine ait olduğu yönündeki iddialara ilişkin açıklamada, "İlgili makamlar veya mahkeme karar verirse gerekli inceleme ve eşleştirme yapılabilir" dedi.

KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, katıldığı bir canlı yayında, Filo Jet faciasında yaşamını yitiren 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgür Gönül'ün ailesinin, kendilerine teslim edilen cenazenin oğullarına ait olmadığı yönündeki iddialarını değerlendirdi. Oğuz, söz konusu cenazenin Türkiye'de defnedilmiş olması nedeniyle mezarın açılması ve yeniden DNA incelemesi yapılmasına ilişkin işlemlerin Türkiye yasaları çerçevesinde yürütüleceğini belirtti. Konunun henüz iddia aşamasında olduğuna dikkat çeken Oğuz, "Belki aynısıdır, belki de değildir. Hassas bir konu. İlgili makamlar veya mahkeme karar verirse gerekli inceleme ve eşleştirme yapılabilir" ifadelerini kullandı.

Acılı baba mezarın açılmasını istedi

Filo Jet faciasında yaşamını yitiren Özgür Gönül'ün babası Gökmen Gönül, oğluna ait olduğu belirtilerek kendilerine teslim edilen cenazenin kimliğinden şüphe duyduklarını açıkladı. Cenazenin defnedilmesinin ardından KKTC'ye dönerek polis ve Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle görüştüğünü anlatan Gönül, kendisine gösterilen fotoğraflardaki naaş ile defnettiği cenaze arasında farklılıklar bulunduğunu ileri sürdü. Baba Gönül, cenazenin kimliğinin yeniden belirlenmesi amacıyla Türkiye'de mezarın açılması için fethi kabir başvurusunda bulundu.

KKTC Sağlık Bakanlığı: "DNA testleri ve eşleşmeler esas alınarak işlemler tamamlandı"

KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Filo Jet faciasının ardından denizden çıkarılan tüm naaşlardan Adli Tıp uzmanları eşliğinde DNA örnekleri alındığını bildirdi. Bakanlık, Türkiye Adli Tıp Kurumu ile iş birliği içerisinde yürütülen incelemelerde, naaşlardan alınan DNA örneklerinin ailelerden alınan numunelerle karşılaştırıldığını ve eşleşmelerin ardından cenazelerin yasal tutanaklarla ailelerine teslim edildiğini belirtti.

Bazı naaşların kazadan yaklaşık 30 gün sonra, vücut bütünlükleri kısmen bozulmuş halde denizden çıkarıldığına dikkat çekilen açıklamada, kimlik tespitlerinin DNA eşleşmelerine dayanılarak gerçekleştirildiği kaydedildi.

Ailenin şüphelerini yaklaşık iki hafta önce Adli Tıp uzmanına ilettiği belirtilen açıklamada, konunun Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'ne aktarıldığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki mahkemelerin talep edeceği her türlü bilgi ve belgeyi sunmaya hazır olduğunu belirterek, yargı sürecinin sonucuna göre gerekli idari adımların atılacağını açıkladı.

Cenaze karışıklığı iddiası henüz doğrulanmadı

Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen Filo Jet faciasının ardından yürütülen soruşturmada, kazanın sorumlularının belirlenmesine yönelik adli süreç devam ederken, Özgür Gönül'ün ailesinin gündeme getirdiği cenaze karışıklığı iddiası da ayrı bir inceleme konusu oldu.

Ailenin yeniden DNA testi yapılması talebine ilişkin Türkiye'deki hukuki sürecin sonucu beklenirken, cenazelerin karıştırıldığına ilişkin henüz kesinleşmiş bir adli tespit bulunmuyor.