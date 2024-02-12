KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kahramanmaraş'taki depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret etti - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kahramanmaraş'taki depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kahramanmaraş\'taki depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların mezarlarını ziyaret etti. Tatar, dua ederek mezarlara karanfil bıraktı.

12.02.2024 16:41  Güncelleme: 16:42
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 6 Şubat 2023'deki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret etti.

Bir dizi ziyaretler kapsamında Kahramanmaraş'a gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda bulunan ve "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların mezarlarını ziyaret etti.

Depremlerde hayatını kaybedenlere dua eden Tatar, mezarlara karanfil bıraktı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kahramanmaraş'taki depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret etti - Son Dakika


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