KKTC'de 'Son Sefer' filmiyle 15 Temmuz anma etkinliği - Son Dakika
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KKTC'de 'Son Sefer' filmiyle 15 Temmuz anma etkinliği

14.07.2026 21:50
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KKTC'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü kapsamında 'Son Sefer' filmi Yunus Emre Enstitüsü'nde gösterildi. Etkinlik, şehit ailelerinin katılımıyla gerçekleşti ve hafta boyunca anma programları düzenlenecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü kapsamında "Son Sefer" filmi Yunus Emre Enstitüsü'nde izleyiciyle buluştu.

KKTC'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü kapsamında "Son Sefer" filmi Yunus Emre Enstitüsü'nde gösterildi. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği himayelerinde gerçekleştirilen program, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği İletişim Müşavirliği, Türkiye Maarif Vakfı KKTC Temsilciliği ile Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde düzenlendi. Etkinliğe, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan Murat İnci'nin ailesi ve çocukları da katıldı.

"Her 15 Temmuz'da yüreğimiz sızlıyor"

Film gösterimi öncesinde konuşan Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçtiğini belirterek, bu tarihin Türkiye Cumhuriyeti için dönüm noktalarından biri olduğunu ifade etti. 15 Temmuz'un unutulmaması gereken tarihi bir mücadele olduğunu belirten Başçeri, "15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Her 15 Temmuz'da 2016 yılından bu yana yüreğimiz sızlıyor. Ama milletimizin vermiş olduğu mücadelenin ne kadar anlamlı ve kıymetli olduğunu her geçen gün, her geçen an daha iyi anlıyoruz. 15 Temmuz'da cumhuriyetimize, demokrasimize, milli irademize yapılan saldırıyı; ölümü görüp ölüme yürüyen şehitlerimizin varlığıyla, devletimizin içindeki vatanseverlerin varlığıyla ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde halkımız bertaraf etti. Türkiye Cumhuriyeti için öngörülen çeşitli senaryoları tarihin çöplüğüne attı" dedi.

15 Temmuz'un bu yıl ayrı bir anlam taşıdığına dikkat çeken Başçeri, "Her 15 Temmuz'da biz bu anmayı yapıyoruz ama bu sene 15 Temmuz daha anlamlı çünkü 10'uncu yılı. Bu 10'uncu yılda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çeşitli faaliyetler ve etkinliklerle 15 Temmuz'un ne anlama geldiğini tekrar düşünmek, irdelemek ve değerlendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hafta boyunca anma programları düzenlenecek

KKTC'de gerçekleştirilecek etkinliklere ilişkin bilgi veren Başçeri, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Boğaz Şehitliği'nde anma töreni düzenleneceğini belirterek, "Her sene Boğaz Şehitliği'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla birlikte şehitlerimizi anıyorduk. Bu sene yine aynısını yapacağız. Çeşitli film gösterimleri olacak. Bu sene de birçok film gösterimleri olacak. Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan kurumlarımızın organize ettiği etkinlikler var. 14 Temmuz akşamı Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği film gösteriminde birlikteyiz" dedi.

Başçeri, TİKA koordinasyonunda şehit Murat İnci'nin kızlarının anma programlarına katıldığını hatırlatarak, "Uluslararası Demokratlar Birliği 12 Temmuz Pazar günü Lefkoşa Millet Bahçesi'nde bir anma programı gerçekleştirdi. Yarın Büyükelçiliğimiz ve İletişim Müşavirliğimizin ortaklaşa etkinliğinde Cumhuriyet Meclisi'nde akademisyenlerin katılımıyla 15 Temmuz'un anlamının değerlendirileceği bir panel düzenlenecek" dedi.

Selimiye Meydanı'nda gerçekleştirilecek programa da değinen Başçeri, "Akşamında da yine Selimiye Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitlerimiz için dua okunacak. Ardından 15 Temmuz'un nasıl bir gece olduğunu anlatan film gösterimini izleyeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı ve Başbakanı da bizlerle birlikte olacak" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik mesajı veren Başçeri, "Bir kere daha Allah öyle acı günler yaşatmasın. Ne mutlu bize ki milletimizin kahraman evlatları Türkiye Cumhuriyeti için hazırlanan senaryoyu o gün tarihin çöplüğüne attılar. Ne mutlu bize ki Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nda emin adımlarla geleceğe doğru ilerliyor ve bunu hiç kimse durduramayacak" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel KKTC'de 'Son Sefer' filmiyle 15 Temmuz anma etkinliği - Son Dakika

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