KKTC'de anlamlı etkinlik - Son Dakika
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KKTC'de anlamlı etkinlik

16.10.2022 16:05
KKTC'de anlamlı etkinlik

YDU Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy'un katılımı ile düzenlenen etkinlikle Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesinden destek alan kadınlara, saç ve güzellik uygulaması gerçekleştirildi.

YDU Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy'un katılımı ile düzenlenen etkinlikle Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesinden destek alan kadınlara, saç ve güzellik uygulaması gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğrencileri tarafından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi'nden destek alan kadınlara saç ve güzellik uygulaması gerçekleştirildi. Etkinliğe KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy.

Etkinlik sonrasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, YDU Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü'nü ziyaret ederek, Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy'dan bölümün çalışmaları hakkında bilgi aldı, bölüm öğrencileri ile sohbet etti.

Bakan Taçoy, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesinden destek alan kadınlara saç ve güzellik uygulaması gerçekleştiren üniversitenin Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy'a teşekkür belgesi takdim etti.

"Kadınların ve gençlerin yanında olmaya ve onlara yeni fırsatlar sunarak imkanlar oluşturmaya devam edeceğiz."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak kadınlara, yeni mezun gençlere ve genç girişimcilere destek olmak için farklı sektörlerde sosyal güvenlik destekleri verdiklerini anımsatan Bakan Taçoy, gençlerin yanında olmaya ve onlara yeni fırsatlar sunarak imkanlar oluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

"Kadınlarımız, insan onuruna yakışır, eşit bir hayat hak ediyor."

Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy'da, "Kadınlarımız, bugün ve her gün daha güvenli bir dünyada insan onuruna yakışır, şiddetten uzak ve eşit bir hayat hak ediyor. Kadınlarımızın yani geleceği şekillendiren insanların daha adil, huzurlu, güvenli ve barışçıl bir dünyada yaşayabilmelerini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Düzenlediğimiz etkinlikle, kadınlarımızın kendilerini iyi hissetmelerini sağlamak istedik" diyen Yrd. Doç. Dr. Aksoy, kendilerine desteklerini esirgemeyen ve bizzat etkinliğe gelerek bilgi alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy'a teşekkür etti. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kıbrıs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel KKTC'de anlamlı etkinlik - Son Dakika

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