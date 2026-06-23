KKTC ve Türkiye\'den Ortak Arama Kurtarma Tatbikatı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Türkiye Cumhuriyeti arasında arama kurtarma alanındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla düzenlenen Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın kara safhası, üst düzey sivil ve askeri yetkililer ile sekiz ülkeden gelen yabancı gözlemcilerin katılımıyla Girne'deki St. Hilarion bölgesinde gerçekleştirildi. Tatbikatta, yolcu uçağı kazası senaryosu kapsamında kara, hava ve sağlık unsurlarının koordineli müdahalesi uygulamalı olarak sergilendi.

Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hava sahası, kara suları ve ana karası üzerinde, Türkiye'nin arama kurtarma bölgesi içinde yer alan uluslararası sularda icra edilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın kara safhası, Girne'nin 101 Evler bölgesinde gerçekleştirildi. Tatbikat, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargahında gerçekleştirilen brifing ile başladı. Şehit Teğmen Caner Gönyeli'nin kızı Nil Gönyeli'ye Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı İlker Görgülü tarafından anı objesi takdim edildi.

Brifingde konuşan KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, arama kurtarma çalışmalarının profesyonel güçlü organizasyon, kurumlararası koordinasyon ve 24 saat göreve hazır olmayı gerektirdiğini ifade etti. KKTC tarafından 26 Mart 2002 tarihinden bu yana düzenlendiğini bildirdi.

Tatbikat senaryosu başarıyla icra edildi

Tatbikatın senaryosu kapsamında yapılan kara safhasında, İzmir Adnan Menderes-Lefkoşa Ercan Havalimanı uçuşunu gerçekleştiren bir uçağın tehlike sinyali vermesi sonrası arama-kurtarma harekatı canlandırıldı. Yine senaryo gereği tehlike sinyali veren uçak için yer tespit çalışmaları başlatıldı. Düşen uçak İnsansız Hava Araçları, helikopter ve uçaklar vasıtasıyla tespit edildi ve bölgeye arama kurtarma eğitimi alan personel intikal etti. Kurtarma ekipleri "fast drop" olarak tabir edilen hızlı iniş yöntemiyle helikopterden inerek ağır yaralıları bölgeden tahliye etti. Bölgedeki güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından yürütülen arama kurtarma faaliyetleri sırasında, itfaiye ekipleri uçakta çıkan yangına müdahale etti; sağlık ekipleri ise yaralıları ambulanslarla hastaneye sevk etti.

Başarıyla tamamlanan tatbikatın kara safhasını KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman başta olmak üzere, KKTC eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Tatbikatı, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ana muhalefet lideri Sıla Usar İncirli, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı İlker Görgülü izledi.

Kara ve deniz olmak üzere iki safha ve üç senaryo halinde yapılan tatbikata, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, KKTC unsurları ile sivil kurum ve kuruluşları görev alırken, Azerbaycan, Pakistan, Libya, Gambiya, Zambiya, Ruanda, Sierra Leone, Somali'den temsilciler gözlemci olarak katılıyor.

Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın deniz safhası ise 24 Haziran'da Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilecek. - GİRNE