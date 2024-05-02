KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Antalya Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret etti - Son Dakika
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KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Antalya Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret etti

KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Antalya Valisi Hulusi Şahin\'i ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Zorlu Töre, Antalya'da bulunan bir dizi ziyaret ve program kapsamında Antalya Valisi Hulusi Şahin'i makamında ziyaret etti. Valilik girişinde karşılanan Zorlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali Şahin, Zorlu Töre'ye Antalya'nın simgelerini içeren bir plaket hediye etti.

02.05.2024 11:45
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KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Antalya Valisi Hulusi Şahin'i makamında ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve program için Antalya'da bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Zorlu Töre, Antalya Valisi Hulusi Şahin'i makamında ziyaret etti. Antalya Valisi Şahin tarafından Valilik girişinde karşılanan Zorlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Antalya'ya yaptıkları ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Şahin, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre'ye ziyareti anısına üzerinde Antalya'nın simgeleri olan Saat Kulesi, Üçkapılar ve Yivli Minare'nin görselleri bulunan plaket hediye etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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