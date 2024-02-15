KO-MEK\'te kursiyerler el işi ürünler hazırlıyor

KO-MEK'te eğitim alan kursiyerler, el işi örgülerden filografiye, oyuncak bebeklerden amigurimiye hatta çikolata ve tatlılara kadar birçok ürün hazırlıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) kendini geliştirmek isteyen vatandaşların ilk adresi oluyor. Birçok kursta eğitim alan kursiyerler, hem sosyalleşiyor hem de hobilerini kazanca dönüştürebiliyor. Bu kapsamda, Köseköy KO-MEK kurs merkezindeki butik çikolata kursunda eğitim alan kursiyerler "Seni seviyorum" yazılı pinyatalar ve çikolatalar hazırladı.
Kursiyer Aysun Aşık, 3 yıldır KO-MEK'e geldiğini ifade ederek, "Burada butik pasta yapımını öğreniyoruz. Benim için en güzeli el emeği ile yapılan hediyeler. Çünkü yapan kişinin emeği var. Doğal olarak kendi sevgisini de kattığını düşünüyorum" dedi.
Bir diğer kursiyer Şüheda Akça, "El emeğimizle butik çikolatalar yaptık. Parayla alınan eşyalar değil de el emeği ve vakit harcanan ürünler daha kıymetli oluyor" diye konuştu. Tuba Tezel de ise "Eşim için kendi ellerimle pinyata çikolata ve butik çikolata hazırladım" diyerek eşinin eliyle hazırladığı ürünleri ve hediyeleri daha çok sevdiğini belirtti. - KOCAELİ
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