Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), üniversite öğrencilerinin en büyük destekçisi oluyor.
KO-MEK, üniversite öğrencilerine meslek ve sanat alanında ücretsiz eğitimler vererek birçok fırsat yakalamalarına imkan sağlıyor. Eğitim öğretim dönemi boyunca 44 kurs merkezinde alanında uzman usta eğitmenlerle çalışmalarına devam eden KO-MEK'i üniversite öğrencileri sık sık ziyaret ederek bilgi alıyor. Kendi alanlarında yardımcı kurslar almak isteyen üniversite öğrencileri, uygun branşlara kayıt yaptırıyor.
Teknoloji alanında son sistem altyapı ve araç gereçlerle kursiyerlerine eğitim veren KO-MEK, alanında uzman eğitmenlerle ihtiyaca göre modül oluşturuyor. KO-MEK ayrıca sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki ve teknik eğitimi vermek, işgücüne geçişi kolaylaştırmak, istihdama katkı sağlamak gibi üniversite öğrencilerine çeşitli şekillerde yardımcı olmayı hedefliyor. Ayrıca verilen eğitimlerde öğrencilerin sosyal hayata uyum sağlamalarına, hayallerinin peşinden gitmelerine ve yeni beceriler edinmelerine yardımcı olarak istihdam edilebilirliklerini ve kişisel gelişimlerini artırmalarını sağlıyor.
KO-MEK üniversite öğrencilerine yönelik özellikle yabancı dil branşlarında verdiği eğitimlerle en büyük destekçileri oluyor.
Uzaktan eğitim merkezi UZEM ile verilen online eğitimlerle de her ay birbirinden önemli birçok ders üniversite öğrencileri ve isteyen vatandaşlarla buluşuyor. Özellikle üniversite öğrencilerinin derslerine yönelik takviye niteliğinde alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlere her ay binlerce kişi katılıyor. - KOCAELİ
Son Dakika › Yerel › KO-MEK, Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Eğitimler Sunuyor - Son Dakika
Sony Bank, Polygon ağı üzerinde Japon Yeni'ne sabitlenmiş stablecoin'i geliştirmek için bir pilot projeye başladı. Bu yenilikçi adım, Sony'nin oyun ve spor alanlarındaki entelektüel mülkiyetlerini tanıtmak için düşük işlem ücretlerinden yararlanmayı hedefliyor. Japonya'da stablecoin hareketliliği, TerraUSD'nin çöküşünün ardından kullanıcı korumasını amaçlayan yeni düzenlemelerle hız kazandı.
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Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien açıklarında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kayıp sayısı ise 18 olarak açıklandı. Son 25 yılın en büyük depremi olan bu olayda binden fazla kişi yaralandı.
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31 Mart seçimleri sonrası birçok yerde sonuçlara itiraz edilirken, seçim kurulları itirazların bazılarını kabul etti. Yeniden sayım işlemlerinin dışında Ardahan, Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesi, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi ve Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçimler iptal edildi. Nihai kararın verilmesinin ardından bu yerlerde 2 Haziran'da yeniden sandık kurulacak.
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Çilimli'de yapılan mazbata töreninde AK Parti Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, görevine başladı. Törene AK Parti yetkilileri ve partililer katıldı.
31 Mart yerel seçimlerini kazanan AK Parti Yığılca Belediye Başkan Adayı Selami Savaş, mazbatasını alarak göreve başladı. Mazbata törenine AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve İlçe Başkanı Oktay Uğurlu da katıldı.
31 Mart yerel seçiminde Denizli'nin Çal ilçesinde Belediye Başkanı seçilen Ahmet Hakan, mazbatasını alırken duygularını paylaştı. Başkan Hakan, tüm Çal halkına eşit hizmet edeceğini ve Çal'ı hep birlikte yöneteceklerini belirtti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından restore ettirilerek ayağa kaldırılan tarihi Kayseri Mahallesi'nde çekimleri devam eden Kara Ağaç Destanı dizisinin setini ziyaret ederek, dizi oyuncuları ile bir araya geldi.
Eskişehir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği tarafından düzenlenen iftar programında üyeler bir araya geldi. Programda yapılan konuşmalarda, belediye başkanlarına başarılar dileyerek, hizmet sözü verildi.
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