Koalisyon, Husilerin Mescid-i Nebevi trafosuna İHA saldırısını bildirdi - Son Dakika
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Koalisyon, Husilerin Mescid-i Nebevi trafosuna İHA saldırısını bildirdi

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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon sözcüsü, Husilerin geçen salı Medine yakınındaki bir trafoya İHA saldırısı düzenlediğini bildirdi. Saldırıda trafo devre dışı kaldı ancak elektrik kesintisi yaşanmadı; trafo Mescid-i Nebevi'nin altyapısının parçası, Husilerden açıklama yok.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Yemen'deki İran destekli Husilerin geçtiğimiz salı günü Medine-i Münevvere yakınlarındaki bir elektrik trafosuna insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğini bildirdi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin Medine-i Münevvere yakınlarında elektrik altyapısına yönelik İHA saldırısı düzenlediğini açıkladı. Koalisyon güçleri sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, yaptığı açıklamada salı günü Medine yakınlarındaki Taiba bölgesinde bulunan bir elektrik trafosunun İHA ile hedef alındığını bildirdi. El-Maliki, saldırıyı "korkak bir terör eylemi" olarak nitelendirerek, olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda elde edilen delillerin saldırının Husiler tarafından gerçekleştirildiğine işaret ettiğini söyledi. Saldırı sonucunda trafonun devre dışı kaldığını belirten El-Maliki, bununla birlikte bölgedeki elektrik şebekesinde herhangi bir kesinti yaşanmadığını ifade etti. Sözcü, söz konusu trafonun Mescid-i Nebevi'ye elektrik sağlayan altyapının bir parçası olduğunu kaydetti.

Husileri sivil altyapıyı kasıtlı olarak hedef almakla suçlayan El-Maliki, Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere kutsal şehirlerine yönelik saldırılarla Müslümanların kışkırtılmaya çalışıldığını söyledi. El-Maliki, koalisyon güçlerinin Husi saldırılarını caydırmak ve Mekke ile Medine'deki kutsal mekanların yanı sıra ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğini belirtti.

Husilerden ise olaya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA
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