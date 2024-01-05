 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Koç Üniversitesi'nde öğrenciler burslara zam istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Koç Üniversitesi'nde öğrenciler burslara zam istiyor

Koç Üniversitesi öğrencileri, burslara yapılan zam eksikliği ve düşük ücretler nedeniyle üniversiteyi protesto etti. Öğrenciler, geçimlerini sağlamakta zorlandıklarını ve çalıştıkları saatlerin kaydedilmediğini iddia etti. Üniversite yönetimi ise öğrencilerin sorunlarını çözmek için hiçbir adım atmamıştır.

Koç Üniversitesi\'nde öğrenciler burslara zam istiyor
05.01.2024 - 22:35,  Güncelleme: 22:37
Abone Ol

Koç Üniversitesi'nde öğrencilerden burs protestosu

İSTANBUL - Koç Üniversitesinde yılın ilk ayında ödenen burslara zam yapılmadığı ve üniversite ile çalışan öğrencilere saatlik yalnızca 38 TL ödendiği gerekçesiyle, öğrenciler üniversiteyi protesto etti. Üniversite girişinde toplanan ve "Harçlık Değil Burs İstiyoruz" şeklinde slogan atan öğrenciler, bu ücretlerle geçinemediklerini iddia etti.

Öğrenciler ayrıca, üniversitenin para karşılığı öğrenci çalıştırması yapılan Kısmi Çalışma Programında çalıştıkları saatlerin, üniversite tarafından 20 saatten fazla olarak kayda geçilmediğini, bir saatlik çalışmaları karşısında bir kahve bile alamadıklarını belirtti.

Öğrencilerin iddiasına göre, gönüllü öğrenci temsilcileri son iki aydır üniversitedeki problemler ve bursların yetersizliğiyle ilgili raporlarını sunmaya çalıştıkları fakat ne raporları ne de söylemleri üniversite tarafından dikkate alınmadıklarını, rektörlükten defalarca toplantı talep ettikleri ve raporları defalarca kez gönderdikleri yine de bir cevap alamadıklarını kaydeden öğrenciler üniversite yönetiminin sorunlarını çözmek için hiçbir şey yapmadıklarını kaydetti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Koç Üniversitesi, Burs, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Koç Üniversitesi'nde öğrenciler burslara zam istiyor - Son Dakika


23:30
Ali Koç, canlı yayında aday olmayacağını açıkladı: Ben başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz Ali Koç, canlı yayında aday olmayacağını açıkladı: Ben başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz
23:29
AK Parti ve BBP'den yerel seçimde iş birliği görüşmesi AK Parti ve BBP'den yerel seçimde iş birliği görüşmesi
22:35
Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31
Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı
22:06
Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti
21:53
Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02
Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38
Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu

Son Dakika
23:30 Ali Koç, canlı yayında aday olmayacağını açıkladı: Ben başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz
23:29 AK Parti ve BBP'den yerel seçimde iş birliği görüşmesi
22:35 Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31 Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı
22:06 Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti
21:53 Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02 Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38 Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu
20:16 Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı
20:06 Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 00:03:32. #1.11#
SON DAKİKA: Koç Üniversitesi'nde öğrenciler burslara zam istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement