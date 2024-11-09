Kocaeli Belediye Başkanı'ndan Yalan İddialarına Sert Yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocaeli Belediye Başkanı'ndan Yalan İddialarına Sert Yanıt

Kocaeli Belediye Başkanı\'ndan Yalan İddialarına Sert Yanıt

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bir konsere 198 milyon TL harcadığı yönündeki iddialarını sert bir dille yalanladı ve ispatlanması durumunda görevden istifa edeceğini açıkladı.

09.11.2024 15:43  Güncelleme: 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir konsere 198 milyon TL verdi" iddiasına karşılık açıklamalarda bulundu. Büyükakın, "Sadece bir konsere 198 milyon TL ödeme yapmışız, duydunuz değil mi? Bakın lafı hiç eveleyip gevelemiyorum. Bizim böyle bir şey yaptığımızı ispatlasınlar, görevde bir dakika duran şerefsizdir" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti İzmit Kongresinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir konsere 198 milyon TL harcadı" iddialarına yanıt verdi. Başkan Büyükakın, CHP'li siyasetçilerin koltuk sevdası için her türlü yalanı söyleyebileceğini belirtti.

"Yalan bu insanların diline yuva yapmış"

Yıllardır siyasetçilerin her türlü yalanı söyleyebileceğini belirten Başkan Büyükakın, "Yıllardır siyaset yapanların izledikleri bir strateji var. Söyleyebildikleri kadar yalan söylemek. Yalanı ortaya çıktığına ise asla mahcup olmamak. İzah etmeye çalışma. Yeni bir yalan söyle. Nasıl olsa eskisi unutulur, yenisi konuşulur. Sonra yeniden yalan söylersin o da unutulur. Gün geçmiyor ki yeni bir yalanları ortaya çıkmasın. Bugünkü yalan ne mi, onu bir gösterelim, ondan sonra başlayalım. Yalan yayan haber merkezi bu. Halk TV'nin haberi. Bunlar şu ana kadar bizim Büyükşehir Belediyemizle ilgili sayısız iftiralar attılar. Ama onlar hiçbir şekilde mahcup olmadılar. Yeni yalanlar söylemeye devam ettiler. Bir kere daha yalanlarını ifşa edeceğim, yüzlerine vuracağım. Ama şunu bilmenizi isterim ki asla değişmeyecekler. Yeni yalanlar söylemeye devam edecekler. Bu şekilde yalanları ifşa olan insanların sokağa çıkmaması lazım. Yüreğinde biraz insanlık olan, azıcık vicdan taşıyan bir insan böyle bir yalanla yakalandığında mahcup olup utanır. Yalan bu insanların diline yuva yapmış. 69 milyon bir konsere, 71 milyon başka konsere verildi diye basın bunu konuşuyor" dedi.

"Bizim böyle bir şey yaptığımız ispatlasınlar, görevde bir dakika duran şerefsizdir"

Bu durumu iddia edenlere bu durumu ispatlarsa görevi bırakacağını belirten Başkan Büyükakın, "Sadece bir konsere 198 milyon TL ödeme yapmışız. Duydunuz değil mi? Bakın lafı hiç eveleyip gevelemiyorum. Bizim böyle bir şey yaptığımız ispatlasınlar, görevde bir dakika duran şerefsizdir. Onlar koltuğa bağlılar, koltuğa. Koltuktan kalktıktan sonra varlık sebepleri ortadan kayboluyor. Biz koltuktan kalktığımızda da sokakta rahatça gezebiliriz. Bakın bir sürü belediye başkanımız var sokakta gezen. Bu nasıl bir yalancılık. Tekrar söylüyorum. 198 milyon bir konsere verdiğimizi ispat edin. Aynı gün Belediye Başkanlığı'ndan istifa edeceğim" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tahir Büyükakın, Yerel Haberler, Özgür Özel, Politika, kocaeli, Ekonomi, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli Belediye Başkanı'ndan Yalan İddialarına Sert Yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:40 Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var
15:25 Narin Güran davasında savcı, tutuklukların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti Narin Güran davasında savcı, tutuklukların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti
13:41 Narin Güran duruşmasında mahkeme başkanı üzerindeki cübbeyi çıkardı Narin Güran duruşmasında mahkeme başkanı üzerindeki cübbeyi çıkardı
13:39 Yedieminde büyük değişiklik Sahipleri almazsa devlet satışa çıkaracak Yedieminde büyük değişiklik! Sahipleri almazsa devlet satışa çıkaracak
09:38 Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor
19:33 Semih Şentürk’ten Fenerbahçe’yi karıştıracak Jose Mourinho iddiası Semih Şentürk'ten Fenerbahçe'yi karıştıracak Jose Mourinho iddiası
19:30 Elazığ depremi sonrası Naci Görür’den açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı Elazığ depremi sonrası Naci Görür'den açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı
19:15 UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizin tur atlama ihtimalleri ortaya çıktı UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin tur atlama ihtimalleri ortaya çıktı
19:02 Yüksel Güran’ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına “Allah büyüktür“ diye seslendi Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına "Allah büyüktür" diye seslendi
18:55 CHP’de Salıcı’dan Özel’e: Kurultay bir lütuf değil, haktır CHP'de Salıcı'dan Özel'e: Kurultay bir lütuf değil, haktır
18:29 Elazığ’da 5 büyüklüğündeki deprem anı kamerada Elazığ'da 5 büyüklüğündeki deprem anı kamerada
18:12 Belediye başkanının oğlu başından vurulmuş halde bulundu Belediye başkanının oğlu başından vurulmuş halde bulundu
18:06 A Milli Takım’ın aday kadrosu açıklandı: Yıldız futbolcu Türkiye’yi seçti A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı: Yıldız futbolcu Türkiye'yi seçti
17:59 Swiss Gold Ercan Kutlu altında yeni ponzi sistemi milyon TL kayıp Swiss Gold Ercan Kutlu altında yeni ponzi sistemi milyon TL kayıp!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2024 16:08:35. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli Belediye Başkanı'ndan Yalan İddialarına Sert Yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.