Kocaeli Belediye Başkanı\'ndan Yalan İddialarına Sert Yanıt

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir konsere 198 milyon TL verdi" iddiasına karşılık açıklamalarda bulundu. Büyükakın, "Sadece bir konsere 198 milyon TL ödeme yapmışız, duydunuz değil mi? Bakın lafı hiç eveleyip gevelemiyorum. Bizim böyle bir şey yaptığımızı ispatlasınlar, görevde bir dakika duran şerefsizdir" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti İzmit Kongresinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir konsere 198 milyon TL harcadı" iddialarına yanıt verdi. Başkan Büyükakın, CHP'li siyasetçilerin koltuk sevdası için her türlü yalanı söyleyebileceğini belirtti.

"Yalan bu insanların diline yuva yapmış"

Yıllardır siyasetçilerin her türlü yalanı söyleyebileceğini belirten Başkan Büyükakın, "Yıllardır siyaset yapanların izledikleri bir strateji var. Söyleyebildikleri kadar yalan söylemek. Yalanı ortaya çıktığına ise asla mahcup olmamak. İzah etmeye çalışma. Yeni bir yalan söyle. Nasıl olsa eskisi unutulur, yenisi konuşulur. Sonra yeniden yalan söylersin o da unutulur. Gün geçmiyor ki yeni bir yalanları ortaya çıkmasın. Bugünkü yalan ne mi, onu bir gösterelim, ondan sonra başlayalım. Yalan yayan haber merkezi bu. Halk TV'nin haberi. Bunlar şu ana kadar bizim Büyükşehir Belediyemizle ilgili sayısız iftiralar attılar. Ama onlar hiçbir şekilde mahcup olmadılar. Yeni yalanlar söylemeye devam ettiler. Bir kere daha yalanlarını ifşa edeceğim, yüzlerine vuracağım. Ama şunu bilmenizi isterim ki asla değişmeyecekler. Yeni yalanlar söylemeye devam edecekler. Bu şekilde yalanları ifşa olan insanların sokağa çıkmaması lazım. Yüreğinde biraz insanlık olan, azıcık vicdan taşıyan bir insan böyle bir yalanla yakalandığında mahcup olup utanır. Yalan bu insanların diline yuva yapmış. 69 milyon bir konsere, 71 milyon başka konsere verildi diye basın bunu konuşuyor" dedi.

"Bizim böyle bir şey yaptığımız ispatlasınlar, görevde bir dakika duran şerefsizdir"

Bu durumu iddia edenlere bu durumu ispatlarsa görevi bırakacağını belirten Başkan Büyükakın, "Sadece bir konsere 198 milyon TL ödeme yapmışız. Duydunuz değil mi? Bakın lafı hiç eveleyip gevelemiyorum. Bizim böyle bir şey yaptığımız ispatlasınlar, görevde bir dakika duran şerefsizdir. Onlar koltuğa bağlılar, koltuğa. Koltuktan kalktıktan sonra varlık sebepleri ortadan kayboluyor. Biz koltuktan kalktığımızda da sokakta rahatça gezebiliriz. Bakın bir sürü belediye başkanımız var sokakta gezen. Bu nasıl bir yalancılık. Tekrar söylüyorum. 198 milyon bir konsere verdiğimizi ispat edin. Aynı gün Belediye Başkanlığı'ndan istifa edeceğim" diye konuştu. - KOCAELİ