Kocaeli Belediyesi'nden İhlal Cezaları - Son Dakika
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Kocaeli Belediyesi'nden İhlal Cezaları

Kocaeli Belediyesi\'nden İhlal Cezaları
10.07.2025 12:26  Güncelleme: 12:28
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni, kuralları ihlal eden 128 şoföre toplamda 337 bin 984 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca, izinsiz kazı yapan bir firmaya da 278 bin 833 TL ceza verildi. Büfelerin 3 yıllığına kiralanmasına ve diğer gündem maddelerine de karar verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni'nde kuralları ihlal eden şoförlere idari para cezası uyguladı. İzinsiz kazı yapan firmalara da para cezası verildi.

Büyükşehir Belediyesi Encümeni'nde İzmit, Gebze ve Çayırova'daki büfeler 3 yıllığına kiraya verildi. Ayrıca kent genelinde kuralları ihlal eden 128 şoföre ve Gebze'de izinsiz kazı yapan firmaya idari para cezası verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni'nde 138 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğüne gelen toplam 128 şikayet dilekçesi de encümende görüşüldü. Vatandaşların şoförlere yönelik; sefer saatine uymama, güzergah ihlali, sefer sırasında sigara içme, duraklarda bekleyen yolcuyu almama, yolcuya kötü muamelede bulunma, ücret tarifesine uymama gibi şikayetleri üzerine 337 bin 984 TL idari para cezası kesildi.

Yol ve Bakım Dairesi tarafından yapılan denetimlerde Gebze Akse Mahallesi'nde izinsiz kazı yapan bir inşaat firmasına 278 bin 833 TL para cezası verildi. Encümende ayrıca Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürlüğünce İzmit Karadenizliler Mahallesi'nde iki adet toplamda 600 metrekarelik betonarme yapının yıkım işi ihalesinin 30 Temmuz Çarşamba günü yapılmasına karar verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli Belediyesi'nden İhlal Cezaları - Son Dakika

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