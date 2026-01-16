Cenaze sahiplerine destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yakınlarını kaybeden vatandaşlara taziye sürecinde destek sunuyor.

Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, vefat eden vatandaşların yakınlarından gelen talepler doğrultusunda taziye evlerine hizmet veriyor. Çalışma kapsamında, taziye ziyaretlerinin yapılacağı adreslere masa, sandalye ve tabure gibi ekipmanlar sevk edilerek kurulumu sağlanıyor.

Ekipler ayrıca, açık alanlarda yapılan taziye kabulleri için olumsuz hava şartlarına karşı gölgelik (taziye çadırı) kurulumu da gerçekleştiriyor.

Vefat bilgisinin ulaşmasının ardından bölgeye intikal eden ekipler, taziye süresince vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. - KOCAELİ