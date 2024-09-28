Kocaeli Bilim Merkezi\'nde Avrupa Araştırmacılar Gecesi Yapıldı

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Kocaeli Bilim Merkezinde gerçekleştirilen Avrupa Araştırmacılar Gecesi'nde mucitler ile akademisyenler bir araya geldi.

Araştırma ve araştırmacılar ile halk arasında var olan mesafeyi kaldırmayı hedefleyen, bilim alanında Avrupa'nın en büyük iletişim ve dış erişim etkinliği olan "Avrupa Araştırmacılar Gecesi" Sanat Merkezleri için Araştırmacılar Buluşması, Kocaeli Bilim Merkezinde gerçekleştirildi. Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürütücülüğünü yaptığı projeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yaptı. Her yıl eylül ayının son cuma günü gerçekleştirilen etkinlikte araştırma ve araştırmacılar ile halk arasında var olan mesafenin kaldırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda bilim merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte ilkokul, lise ve üniversite öğrencileri gerçekleştirdikleri projeleri sergileme fırsatı buldu. Etkinliğe birçok üniversiteden akademisyenlerde destek verdi. Toplam 25 ülkede gerçekleştirilen etkinlikte araştırmacılar ve toplum bir araya getirmek, araştırma ve inovasyon konusunda farkındalık oluşturmak, araştırmacıları vatandaşların günlük yaşamlarını etkilemeye teşvik etmek, araştırmanın günlük hayata etkisini gösterme ve gençleri araştırma kariyerlerini seçmeye teşvik etmeyi amaçlıyor. - KOCAELİ