Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İzci Liderleriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İzci Liderleriyle Bir Araya Geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İzci Liderleriyle Bir Araya Geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kağıtspor Kulübü önderliğinde düzenlenen iftar programında izci liderleriyle bir araya geldi. Gençlere dokunmaya devam etmelerini ve vazgeçmemelerini söyleyen Büyükakın, izci liderlerinin yeni nesillere değerleri aşılamalarını ve gençlere dokunmaya devam etmelerini istedi.

13.03.2024 16:00  Güncelleme: 16:04
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İzci liderleriyle bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Gençlere dokunmaya devam edin, vazgeçmeyin. Vazgeçtiğiniz zaman kaybedersiniz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kağıtspor Kulübü önderliğinde düzenlenen iftar programında izci liderleriyle bir araya geldi. Spor ve gönüllülük alanındaki çalışmaların her zaman desteklenmesi gerektiğini belirten Büyükakın, "Bizleri bir arada tutan; vatan, millet, bayrak gibi önemli değerler vardır. İzcilik bu değerlerin öğrenilebileceği en önemli yerlerden bir tanesidir. Sizler izci liderleri olarak yeni nesillere bu değerleri aşılayacaksınız. Bu memleket için mücadele edecek genç nesilleri yetiştiren sizlersiniz. Gençlere dokunmaya devam edin, vazgeçmeyin. Vazgeçtiğiniz zaman kaybedersiniz. Bizler bambaşka bir milletin evlatlarıyız, vazgeçmeden mücadele edeceğiz. Yeni izciler, yeni izci liderler yetiştirmeye devam edin" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İzci Liderleriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika

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