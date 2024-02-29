Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince'de esnaf ile bir araya geldi - Son Dakika
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Yerel

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince'de esnaf ile bir araya geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince\'de esnaf ile bir araya geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince'de esnaf ve sanatkarlarla bir araya gelerek, birinci önceliğinin kenti depreme hazırlamak olduğunu vurguladı.

29.02.2024 13:59  Güncelleme: 14:04
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Derince'de esnaf ile bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, birinci önceliğinin kenti depreme hazırlamak olduğunu söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, esnaf ve sanatkarlarla Derince Yenikent Kültür Merkezinde buluştu. Birinci önceliklerinin Kocaeli'yi depreme hazırlamak olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, "Hep birlikte bu kenti depreme hazırlamalıyız" dedi.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi öncesinde yapılmış 160 bin binayı taradıklarını anlatan Başkan Büyükakın, "Hangi alanda binalar riskli belirledik. Önümüzdeki süreçte bu binaları yenilememiz gerekir. Hep birlikte bu kenti depreme hazırlamalıyız. Ben bütün enerjimle buna çalışacağım. Sokak sokak gezip anlatacağım" diye konuştu.

Başkan Büyükakın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu şehir aynı zamanda ulaşım ağları üzerinde oturan şehir. Kentimizin ulaşım ağını iyileştirmek de ikinci önceliğimiz. Bizim toplu taşımaya teşvik projeleri üretmemiz lazım. Bu mesele bu kentin ortak mevzusu. Temiz hava almamız lazım. Şehrimizi geleceğe hazırlamalı, yeni nesillere temiz bir dünya bırakmalıyız. Bunu yaparken çocuk, genç, kadın, yaşlı engellilerimizi unutmadan yapacağız. Şehir sadece binaları sağlam olduğunda güçlü şehir olmaz. Aynı zamanda çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar, engelliler güven içinde yaşıyorsa güçlü şehir olur. Havası, suyu, toprağı kirlenmemiş bir şehir olmalıyız. Bu da üçüncü önceliğimiz. Bunu yapmamız için de STK'larımızın gücünün artması lazım" - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince'de esnaf ile bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince'de esnaf ile bir araya geldi - Son Dakika
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