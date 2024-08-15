Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuarı Sınav Başvuruları Başlıyor - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuarı Sınav Başvuruları Başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuarı Sınav Başvuruları Başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuarı'nın 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için düzenleyeceği yetenek sınavlarının başvuruları 19-29 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

15.08.2024 16:17  Güncelleme: 16:18
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuarı'nın sınav başvuruları, 19-29 Ağustos tarihleri arasında başlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde alacağı öğrencilerini belirlemek için bu yıl da yetenek sınavları düzenleyecek. Sınavlar, 7-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Konservatuvar Yetenek Sınavlarının başvuruları ise 19-29 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Başvurular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, ebelediye.kocaeli.bel.tr adresi üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarında 7 bölüm ve 29 sanat branşında eğitim veriliyor. Bu yıl yapılacak yetenek sınavları da bu kapsamda gerçekleştirilecek. Sınavlar; batı müziği, Türk sanat müziği, Türk halk müziği, Türk din musiki, güzel sanatlar, geleneksel sanatlar ve bale bölümlerinin ilgili sanat dallarında yapılacak. Başarılı olan öğrenciler, kazandıkları bölüm çerçevesinde, 2 ile 4 yıl arasında eğitim görecek. Sınavlara 5 ile 55 yaş arasındaki vatandaşlar katılabilecek. Yetenek sınavları büyükşehir belediye konservatuvarının üç ayrı merkezinde ve eş zamanlı olarak düzenlenecek. Güzel sanatlar ve geleneksel sanatlar branşlarının sınavları bu yıl açılan Seka Sanat İhtisas Merkezi'nde, bale bölümünün sınavları SDKM'de, müzik branşının sınavları ise Leyla Atakan Kültür Merkezi içindeki Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü'nde yapılacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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