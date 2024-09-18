Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'nda Kayıt Süreci Tamamlandı - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'nda Kayıt Süreci Tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı\'nda Kayıt Süreci Tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuarı'nın 2024-2025 eğitim öğretim dönemi yetenek sınavlarını kazanarak kayıt yaptıran 288 öğrenci, yeni öğretim yılı için hazırlıklara başladı.

18.09.2024 12:58  Güncelleme: 12:59
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuarı'nın 2024-2025 eğitim öğretim dönemi yetenek sınavlarında başarı gösteren öğrenciler için başlatılan kayıt süreci tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Konservatuvarı, eylül ayının başında yetenek sınavlarını gerçekleştirdi. Sınav sonuçları 12 Eylül Perşembe günü Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. 7 bölüm ve 29 sanat branşında eğitim veren Belediye Konservatuvarını bu yıl 288 öğrenci kazanarak, eğitim almaya hak kazandı. Sınavda başarılı olduğunu öğrenen öğrenciler vakit geçirmeden kayıt işlemlerine başladı. Hafta başından itibaren işlemlerin yapıldığı Büyükşehir Belediye Konservatuvarı binasına gelen öğrencilere aileleri eşlik etti. Eğitmenleriyle tanışma fırsatı bulan öğrencilere, yetkililer tarafından büyükşehir belediye konservatuvarı ile ilgili bilgi verildi. Ders programları konusunda da bilgi alan öğrenciler 23 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni öğretim yılı için gün saymaya başladı.

Büyükşehir Konservatuvarında 7 bölüm ve 29 sanat branşında eğitim veriliyor. 5 ile 55 yaş arasında öğrenci profiline sahip olan konservatuvarda; batı müziği, Türk sanat müziği, Türk halk müziği, Türk din musiki, güzel sanatlar, geleneksel sanatlar ve bale bölümleri yer alıyor. Öğrenciler kazandıkları bölüm branşına göre 2 ile 4 yıl arasında eğitim görüyor. Dersler ise alanında uzman eğitmenler tarafından gerçekleştiriliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'nda Kayıt Süreci Tamamlandı - Son Dakika

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