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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 12 ilçede vatandaşlara aşure ikram ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı vesilesiyle her yıl geleneksel olarak düzenlediği aşure ikram etkinliğini bu yıl da gerçekleştiriyor. Bolluğun, bereketin ve paylaşmanın simgesi olan Muharrem ayında gerçekleştirilen aşure dağıtımında vatandaşlar bu bereketli günden paylarını alıyor. Büyükşehir'in aşure dağıtımı bugün Kartepe Köseköy Pazarı ve Çayırova Fatih Caddesi'nde başladı. Etkinlik paylaşma ve dayanışma ruhunu pekiştirirken, dağıtılan aşureleri afiyetle yiyen vatandaşlar bu lezzetli ikramdan dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. - KOCAELİ