Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2024\'te 348 Bin Kadına, 119 Bin Çocuğa Hizmet Verdi

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında toplam 348 bin 428 kadına ve 119 bin 650 çocuğa ulaştı. Bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 200 bin kişiye hizmet götürüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; spor, sağlık, eğitim ve danışmanlık gibi birçok farklı alanda sunduğu hizmetlerle toplumun yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kadınların yaşam becerilerini geliştirmek ve ailelerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla çeşitli destekleyici ve önleyici programlar düzenledi. Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Projesi'nde kadınlara çeşitli fiziksel aktiviteler (step-aerobik, pilates, zumba, sağlıklı yaşam yürüyüşleri, obeziteyle mücadele ve ileri yaş egzersizleri) kapsamında 279 bin 304 hizmet sunuldu. Ayrıca kadınlara toplamda 4 bin 723 fizyoterapi hizmeti, 5 bin 69 psikolog danışmanlığı ve 30 bin 444 sağlıklı beslenme desteği de verildi. Kadınların sosyal hayata daha aktif katılmalarını desteklemek amacıyla yapılan yetişkin hobi atölyelerinde ise 6 bin 601 hizmet alındı. 2024 yılında sosyal ve kültürel etkinliklerle ilgili toplamda 21 bin 68 hizmet sağlandı.

Ailelere yönelik hizmetler

"Ailem Kocaeli" projesi ile ailelerin fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimleri desteklendi. Eğitimler, seminerler ve danışmanlık hizmetleri ile ailelerin toplumsal katılımı artırılmaya çalışıldı. Eğitim hizmetleri bünyesinde bin 219 kişiye "Mutlu Şehir Okulları" başlığı altında "Mutlu Ebeveynler Okulu", "Mutlu Çocuklar Okulu", "Mutlu Evlilikler Okulu" ve "Aile Atölyeleri" düzenlendi. Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından ise çocuklar için okul öncesi eğitim sınıfları, gelişim atölyeleri ve eğlenceli aktiviteler sunuldu. 4-6 yaş arası çocuklar için yapılan okul öncesi eğitim hizmeti 29 bin 721 kez verilirken, 3 bin 423 çocuk ise at biniş eğitimlerinden faydalandı. Çocuk gelişim atölyelerinde ise zumbadan dramaya, mental aritmetikten eğlenceli sayılara kadar birçok alanda eğitim ve etkinlikler gerçekleştirildi. Bu kapsamda yıl içerisinde çocuk gelişim atölyelerinde 46 bin 159 hizmet verildi.

Büyükşehir belediyesinin diğer önemli ve büyük projelerinden biri olan Lokomotif Çocuk Köyü, 3-6 yaş arasındaki çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla hizmet veriyor. Lokomotif Çocuk Köyü'nden 2024 yılı içerisinde toplam 18 bin 113 çocuk hizmet aldı. Böylece çocukların fiziksel, sosyal ve bilişsel gelişimlerine katkıda bulunuldu. Çocuklar bu özgün mekanda keşfetme ve öğrenme imkanı bularak, hoşça vakit geçiriyor. "Hoş Geldin Bebek" projesiyle de şehirde dünyaya gelen her bebeğe ve annesine destek olmaya devam eden büyükşehir belediyesi bu kapsamda yıl içerisinde 22 bin 234 anne adayı ve annelere hizmet sağladı. - KOCAELİ