Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 24 Kırsal Mahalleye Su Tankeri Dağıttı

Büyükşehir Belediyesi, köylerde yangına hızlı müdahalede bulunmak için 24 kırsal mahalleye yeni su tankeri dağıttı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentteki kırsal mahallelerdeki yangınlara karşı daha hızlı ve etkili müdahale edebilmek amacıyla önemli adımlar atıyor. 2012 yılında başlatılan proje kapsamında bugüne kadar 80 köye su tankeri dağıtan Büyükşehir, 24 su tankerini daha köy muhtarlarına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bahçesinde düzenlenen törenle teslim etti. Galvaniz kaplı 3 ton kapasiteli tankerler, içme suyu taşımak için de kullanılabilecek çok fonksiyonlu araçlar olarak köylerin önemli bir ihtiyacını karşılıyor. Köylerde eğitim almış gönüllü itfaiyecilerin kullanacağı tankerler sayesinde yangınların büyümesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. - KOCAELİ