Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 7 Bin 25 Araç Denetledi - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 7 Bin 25 Araç Denetledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 7 Bin 25 Araç Denetledi

Ulaşımın güvenli ve konforlu şekilde sürdürülebilmesi için denetimlerini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu zamana kadar 7 bin 25 aracı kontrol etti. Denetimlerde araç sürücülerinin belgeleri, temizlikleri ve güzergah kontrolleri sağlanıyor.

29.05.2024 11:01  Güncelleme: 11:03
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Ulaşımın güvenli ve konforlu şekilde sürdürülebilmesi için denetimlerini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu zamana kadar 7 bin 25 aracı kontrol etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçları, ticari taksiler, personel ve okul servis araçlarının mevzuatlara uygun bir şekilde çalışmalarına yönelik denetim ve kontrollerini rutin olarak gerçekleştiriyor. Bu bağlamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü'ne bağlı denetim ekipleri, vatandaşların güvenli yolculuk yapması amacıyla korsan servis ve P plaka başta olmak üzere özel halk otobüsleri ve ticari taksileri denetliyor. Denetimler emniyet ve jandarma ekipleri ile beraber koordineli şekilde yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi denetim görevlileri, belirlenen sabah ve akşam saatlerinde servis araçlarına yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde bu zamana kadar 3 bin 863 P plakalı servis aracı, bin 42 T plakalı ticari taksi ve 2 bin 120 özel halk otobüsü olmak üzere 7 bin 25 araç denetledi.

Yapılan kontrollerde araç sürücülerinin belediye tarafından verilen şoför kartı, yıllık güzergah izin belgeleri, araç temizliği, araçların güzergah ve saatlerinde kalkış kontrolleri sağlanıyor. 2024 yılı içinde 44 servis aracına korsan servis uygulaması yapıldı. UKOME tarafından güzergah ihlali yapan araçlar tespit edilip işlemleri yapılırken, 153 üzerinden gelen bütün şikayetler araç içi kameralardan izlenip tespit ediliyor. Yapılan şikayet üzerine belirlenen kusurlu olan araçlara işlem yapılıyor. 153 Çağrı Merkezi'nden UKOME gelen 14 bin 596 şikayet ise ekipler tarafından sonuçlandırıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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