Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova'ya otobüs garajı ve CNG dolum tesisi inşa edecek - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova'ya otobüs garajı ve CNG dolum tesisi inşa edecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova\'ya otobüs garajı ve CNG dolum tesisi inşa edecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova'ya otobüs garajı ve CNG dolum tesisi inşa etmek için düzenlenen ihalede en düşük teklif 64 milyon 700 bin TL oldu. Tesis, toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların ve şoförlerinin konfor alanını artıracak.

09.07.2024 11:07  Güncelleme: 11:09
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova'ya otobüs garajı ve CNG dolum tesisi inşa edecek. Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların ve şoförlerinin konfor alanını artıracak tesis için düzenlenen ihalede en düşük teklif 64 milyon 700 bin TL oldu.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Çayırova'da Büyükşehir'e ait toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların ve şoförlerin kullanacağı, içerisinde sosyal donatılar olan bir garaj inşa ediyor. Projede alanın ve otobüslerin güvenliğinin sağlanacağı güvenlik binası, otobüslerin CNG yakıtı alacakları modern ve güvenli CNG dolum tesisi, dispanser ve kontrol ünitelerinin olduğu tesis binası da yer alıyor. Öte yandan toplu taşıma araçları için acil ve hafif bakımlarının yapılacağı bir kademe binası yapılacak. Yine proje kapsamında oluşturulacak garaj sahasında 15 körüklü otobüs, 76 otobüs ve 10 binek araç park edilebilecek. Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında elektronik teklif sistemiyle gerçekleşen ihalede en düşük teklif 64 milyon 700 bin TL oldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova'ya otobüs garajı ve CNG dolum tesisi inşa edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova'ya otobüs garajı ve CNG dolum tesisi inşa edecek - Son Dakika
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