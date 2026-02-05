Kocaeli Büyükşehir'in afet bölgesindeki 3 yıllık "dayanışma" raporu - Son Dakika
Kocaeli Büyükşehir'in afet bölgesindeki 3 yıllık "dayanışma" raporu

05.02.2026 13:27  Güncelleme: 13:29
Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yılında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay'daki afet bölgelerinde yürüttüğü çalışmalar detaylandırıldı. Arama kurtarma, barınma ve sağlık hizmetleri ile bölgedekilere önemli destek sağlandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümünde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin afet bölgesinde yürüttüğü çalışmaların detayları paylaşıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin hemen ardından Hatay'ın Defne ilçesinde koordinatör olarak görevlendirilen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yönetimindeki ekipler, bölgede arama kurtarma, barınma, sağlık ve altyapı alanlarında kapsamlı çalışma yürüttü.

Belediyenin 12 ayrı hizmet grubuyla sahada yer aldığı süreçte, acil müdahalenin ötesinde kalıcı çözümler üretilmesine odaklanıldı.

İtfaiye ekipleri 82 kişiyi enkazdan sağ çıkardı

Depremin ilk saatlerinde bölgeye intikal eden İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 108 personel ve 17 araçtan oluşan arama kurtarma timi, kritik görevler üstlendi. Özellikle ilk 72 saatteki yoğun çalışmalarda 82 vatandaş enkazdan sağ kurtarılırken, yüzlerce yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi.

Barınma ve beslenme desteği

Bölgedeki en büyük ihtiyaçlardan biri olan gıda temini için Antikkapı A.Ş. devreye girdi. Kurulan mobil ve sabit aşevlerinde aylarca günlük 15 bin kişilik yemek ve 30 bin kişilik çorba dağıtımı yapıldı.

Barınma sorununun çözümü için ise bölgeye çadır kentlerin yanı sıra 3 etap halinde 300 konteynerden oluşan yaşam alanları kuruldu. Ayrıca ticari hayatın canlanması amacıyla esnaf için 555 prefabrik dükkan inşa edildi.

Defne'ye hastane ve okul

Sağlık hizmetlerinin aksamaması adına bölgeye "Defne Kocaeli Büyükşehir Hastanesi" kazandırıldı. Yıllık 250 bin hasta kapasiteli, 54 yataklı hastanede ameliyathane ve diş üniteleriyle hizmet verildi. Ayrıca Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi bünyesinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi kuruldu.

Eğitim altyapısının güçlendirilmesi amacıyla da STK iş birliğiyle 12 derslikli kalıcı okul projesi hayata geçirildi.

Altyapı onarıldı

İSU Genel Müdürlüğü ekipleri tahrip olan su ve kanalizasyon hatlarını onararak bölgeye içme suyu sağlarken, fen işleri ekipleri 48 iş makinesiyle 200'ün üzerinde enkazın kaldırılmasında görev aldı. Afetzedelere yönelik psikososyal destek çalışmaları kapsamında ise uzman ekiplerce 2 ay boyunca saha çalışması yürütüldü. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş, Kocaeli, Hatay, Yerel, Son Dakika

