Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Pelitli Yolu\'nu Yeniliyor

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Pelitli Yolu Caddesi'nin bozulmaların meydana geldiği 500 metrelik kısmında üstyapı yenileme çalışmaları yapıyor.

Gebze Pelitli Yolu Caddesinde üstyapı yenileme çalışmalarına başlandı. 2.2 kilometre uzunluktaki caddenin bozulmaların meydana geldiği 500 metrelik kısmında asfaltlama çalışması yapılıyor. Asfaltlama çalışması tamamlanana kadar yol trafiğe kapatılarak, yol boyunca trafik levha ve işaretçilerle önlem alındı, uyarılar yapıldı. 40 santimetre trimer kazısı ile deformasyonların olduğu eski asfalt zemin kazınarak söküldü. 20 santim yolun temelini oluşturan plent miks temel serimi sonrası 12 santimetre bitümlü, 8 santimetre binder ve 6 santimetre aşınma tabakası asfalt serimi ile ağır tonajlı araçların sıklıkla kullandığı, organize sanayi bölgesine ulaşım sağlanan Pelitli Yolu Caddesi, uzun ömürlü daha dayanıklı ve konforlu bir hale dönüştürüldü. - KOCAELİ