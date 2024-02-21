Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Güvenlik Personeline Oryantasyon Eğitimi Verdi - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Güvenlik Personeline Oryantasyon Eğitimi Verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Güvenlik Personeline Oryantasyon Eğitimi Verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, işe yeni başlayan güvenlik personeline oryantasyon eğitimi verdi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde kurum tanıtımı, etik eğitimi, kurum kültürü ve personel hakları gibi konular ele alındı.

21.02.2024 10:16  Güncelleme: 10:19
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, işe yeni başlayan güvenlik personeline oryantasyon eğitimi verdi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, işe yeni başlayan güvenlik personeline oryantasyon eğitimi verdi. İki gün süreyle verilen eğitimler Gebze Sporcu Eğitim Merkezi Eğitim Salonu ve Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Eğitimde; kurum tanıtımı, etik eğitimi, kurum kültürü, personel özlük hakları, çalışma hayatında mali ve sosyal haklar gibi konulara değinildi.

Eğitimin açılış konuşmasını yapan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram, vatandaş memnuniyeti ve kaliteli hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürmenin, vatandaşla etkili iletişimin ve kurumda yapılan hizmet içi eğitimlerin öneminden bahsetti. Bayram, konuşmasında eğitimlerle personelin niteliğini artırmaya devam edileceğini vurguladı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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