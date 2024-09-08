Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, Ulaşımpark A.Ş personeline eğitim verdi - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, Ulaşımpark A.Ş personeline eğitim verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, Ulaşımpark A.Ş personeline eğitim verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personelleri tarafından Ulaşımpark A.Ş personeline arama kurtarma ve yangına müdahale eğitimi verildi. Eğitimde afet bilinci, arama teknikleri ve yangınla mücadele teknikleri gibi konular işlendi.

08.09.2024 09:16  Güncelleme: 09:18
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personelleri tarafından Ulaşımpark A.Ş personeline arama kurtarma ve yangına müdahale eğitimi verildi.

Ulaşımpark A.Ş personelinden oluşturulan acil durum ekiplerine yönelik iki gün "kentsel arama kurtarma" ve bir gün "yangınla mücadele teknikleri" olmak üzere 3 günlük eğitim verildi. Eğitimin ilk günü afet bilinci, çökme tipleri, enkaza yaklaşım, arama teknikleri, arama kurtarmada kullanılan ekipman bilgisi ve kişisel koruyucu donanım başta olmak üzere çeşitli konularda teorik bilgiler sunuldu. İkinci gün ise enkaz simülatöründe kırıcı ve delici kullanımı ile kaldırma yastıkları ile alan açma işlemleri gerçekleştirildi. Eğitimin üçüncü ve son günü ise yanma ve yangın, söndürme maddeleri ve söndürme teknikleri ve yangın söndürücüler konuları işlendikten sonra uygulamalı bölümde yangına müdahalede kullanılan ekipman, hortum açma ve toplama çalışması, ekip organizasyonu ile köpük kullanımı konuları aktarıldı. Eğitimin son bölümünde taşınabilir yangın söndürücüler kullanılarak, fiili olarak gaz yangınlarına müdahale gerçekleştirildi.

Teorik ve uygulamalı olarak 3 gün süren eğitimler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi KOBİTEM Eğitim Merkezi Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Uygulamalı kısımda özellikle bu tip eğitimler için tasarlanmış olan istasyon ve simülatörler kullanıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, Ulaşımpark A.Ş personeline eğitim verdi - Son Dakika

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