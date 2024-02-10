Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kandıra Ballar Mahallesine Sentetik Çim Futbol Sahası İhalesi Düzenledi - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kandıra Ballar Mahallesine Sentetik Çim Futbol Sahası İhalesi Düzenledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kandıra Ballar Mahallesine Sentetik Çim Futbol Sahası İhalesi Düzenledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Ballar Mahallesine sentetik çim futbol sahası yapılması için ihale düzenledi. İhaleye 5 firma teklif verdi.

10.02.2024 09:30  Güncelleme: 09:34
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Ballar Mahallesine sentetik çim futbol sahası yapılması için ihale düzenledi.

Kent genelinde spora ve sporcuya önemli destekler veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spor tesislerinin yapımına devam ediyor. Bu kapsamda, "Kandıra İlçesi Ballar Mahallesi Sentetik Çim Futbol Sahası Yapımı" ihalesi gerçekleştirildi. Ana Hizmet Binası İhale Salonu'nda düzenlenen elektronik ihalede en düşük teklif 2 milyon 101 bin 622 TL olurken en yüksek teklif 4 milyon 750 bin TL oldu. İhaleye 5 firma teklif verdi. Tekliflerin değerlendirilmesinin ardından ihaleyi kazanan firma açıklanacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kandıra Ballar Mahallesine Sentetik Çim Futbol Sahası İhalesi Düzenledi - Son Dakika
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