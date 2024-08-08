Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Yetenek Sınavlarına Hazırlık Programı Düzenledi - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Yetenek Sınavlarına Hazırlık Programı Düzenledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Yetenek Sınavlarına Hazırlık Programı Düzenledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, konservatuvar yetenek sınavlarına yönelik geniş kapsamlı bilgi aktardığı hazırlık ve rehberlik programı düzenledi. Program kapsamında resim, müzik ve bale bölümlerinden sınava girecek adaylar için bilgilendirme yapıldı.

08.08.2024 15:33  Güncelleme: 15:34
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği hazırlık ve rehberlik programıyla konservatuvar yetenek sınavlarına yönelik geniş kapsamlı bilgi aktardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı, eylül ayında gerçekleştirilecek özel yetenek sınavları öncesinde hazırlık ve rehberlik programı düzenledi. Program kapsamında resim, müzik ve bale bölümlerinden sınava girecek adaylar için geniş kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Öğrenciye yetenek sınavında ne yapacağına dair bilgi verilirken, hangi kriterlerin değerlendirmede ön plana çıktığının altı çizildi.

Resim ve müzik bölümlerinin bilgilendirme toplantıları Leyla Atakan Kültür Merkezi içindeki Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu'nda, bale bölümünün bilgilendirmesi ise SDKM Bale Salonu'nda yapıldı. Her 3 toplantıya veliler ve sınava girecek öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Program kapsamındaki ilk bilgilendirme çocuk resim branşında, bölüm eğitmeni Berrin Bul tarafından yapıldı. Toplantının başında bölümü tanıtan ve eğitim süresi hakkında bilgi veren Bul, daha sonra sınavda nelere bakıldığı konusunda bilgi aktardı. Kare kalem 50'ye 35 kağıt üzerinde imgesel soruların sorulacağını kaydeden Berrin Bul, ayrıca kağıda yerleştirme, oran orantı ve konu anlatımının önemli olduğunu kaydetti.

Müzik bölümünün bilgilendirmesini ise Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Ses Eğitmeni Tuğçe Erenci yaptı. Erenci ilk olarak Büyükşehir Belediye Konservatuarı'nın tarihçesi, bölümleri ve genel sınav kurallarını anlattı. Müzik bölümünün branş sınavlarında ağırlıklı olarak; müzikal duyum, tek ses, çift ses, üç ses duyumu ve melodi ile ritm hafıza konularına önem verildiğinin altı çizildi. Toplantıda ayrıca bölüm eğitmenlerinden Engin Şen ve Engin Yaşar da sınavda adayların karşılaşacağı soru tarzlarına yönelik piyano eşliğinde sınav örneği gerçekleştirdi.

SDKM'de yapılan bale bölümünün hazırlık ve rehberlik programı da müzik ve resim bölümlerinin tanıtımı programı gibi yoğun ilgi gördü. Çok sayıda vatandaş, çocuklarıyla birlikte SDKM Bale Salonu'ndaki toplantıya katıldı. Burada eğitmenler tarafından sınavda çocukların özellikle esneklik durumuna bakılacağı kaydedildi. Fiziksel uygunluğun yanı sıra hareket algısının değerlendirmelerde ele alınacağı belirtilerek, müzikal duruşun aynı oranda önemli olacağı ifade edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuarı'nın 2024-2025 eğitim öğretim dönemi özel yetenek sınavları 7-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yetenek sınavlarının başvuruları ise 19-29 Ağustos tarihleri arasında online olarak yapılacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Yetenek Sınavlarına Hazırlık Programı Düzenledi - Son Dakika

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