Kocaeli Büyükşehir Belediyesi okul kantinlerindeki denetimlerini artırdı - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi okul kantinlerindeki denetimlerini artırdı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi okul kantinlerindeki denetimlerini artırdı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki okul kantinlerine yönelik denetimlerini artırdı. Zabıta ekipleri son kullanma tarihi ve fiyat etiketlerinin yanı sıra yasaklı ürünleri, hijyen belgelerini ve önlük-bone-eldiven kullanımını denetliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi amacıyla il genelindeki okul kantinlerine yönelik denetimlerini artırdı.

Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, okullarda faaliyet gösteren kantinlerin genel çalışma şartları ve satışa sunulan ürünler inceleniyor. Ekipler denetimler sırasında; raflardaki ürünlerin son kullanma tarihlerini ve fiyat etiketlerini kontrol ederken, Milli Eğitim Bakanlığı genelgeleri doğrultusunda okul kantinlerinde satışı yasak olan, öğrencilerin sağlığına zararlı ürünlerin bulunup bulunmadığını da denetliyor.

Personelin hijyen kurallarına uyumu mercek altında

İşletmelerin genel fiziksel temizlik standartlarının yanı sıra kantin çalışanlarının kurallara uyumu da denetimlerin odak noktasında yer alıyor. Kantin personelinin yasal olarak alması gereken hijyen eğitim belgelerini inceleyen zabıta ekipleri; gıda hazırlık ve sunum aşamalarında önlük, bone ve eldiven kullanımı gibi zorunlu kurallara riayet edilip edilmediğini kontrol ediyor.

Kaynak: İHA
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