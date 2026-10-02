Kocaeli Büyükşehir Belediyesi okul kantinlerindeki denetimlerini artırdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi amacıyla il genelindeki okul kantinlerine yönelik denetimlerini artırdı.

Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, okullarda faaliyet gösteren kantinlerin genel çalışma şartları ve satışa sunulan ürünler inceleniyor. Ekipler denetimler sırasında; raflardaki ürünlerin son kullanma tarihlerini ve fiyat etiketlerini kontrol ederken, Milli Eğitim Bakanlığı genelgeleri doğrultusunda okul kantinlerinde satışı yasak olan, öğrencilerin sağlığına zararlı ürünlerin bulunup bulunmadığını da denetliyor.

Personelin hijyen kurallarına uyumu mercek altında

İşletmelerin genel fiziksel temizlik standartlarının yanı sıra kantin çalışanlarının kurallara uyumu da denetimlerin odak noktasında yer alıyor. Kantin personelinin yasal olarak alması gereken hijyen eğitim belgelerini inceleyen zabıta ekipleri; gıda hazırlık ve sunum aşamalarında önlük, bone ve eldiven kullanımı gibi zorunlu kurallara riayet edilip edilmediğini kontrol ediyor.