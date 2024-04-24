Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Sınıflarının Tadilatı İçin İhale Düzenlendi - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Sınıflarının Tadilatı İçin İhale Düzenlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Sınıflarının Tadilatı İçin İhale Düzenlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel eğitim sınıflarının tadilatı için düzenlediği ihaleye 49 firma katıldı. En düşük teklif 4 milyon 909 bin 465 TL oldu. Projede 85 okulda 156 sınıfın tadilatı gerçekleştirilecek.

24.04.2024 12:37  Güncelleme: 12:40
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin özel eğitim sınıflarının tadilatı için düzenlediği ihaleye 49 firma katılırken, en düşük teklif 4 milyon 909 bin 465 TL oldu. Projede 85 okulda 156 sınıfın tadilatı gerçekleştirilecek.

Kent genelindeki özel bireylerin hayatını kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi "2024 Yılı Kocaeli Geneli Özel Eğitim Sınıfları Tadilatı" ihalesini gerçekleştirdi. Belediyenin ana hizmet binasında elektronik teklif sistemiyle gerçekleşen ihaleye

49 firma katıldı. Rekor katılımın gerçekleştiği ihalede en düşük teklif 4 milyon 909 bin 465 TL oldu.

156 sınıfı kapsayan projede 6 bin metrekare zemin laminant yapılacak. 21 bin 500 metrekare iç cephe boyalarının gerçekleşeceği özel eğitim sınıflarının muhtelif imalat ve aydınlatma işleri de tamamlanacak. 85 okulda yapılacak çalışmalar 120 günde tamamlanacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Sınıflarının Tadilatı İçin İhale Düzenlendi - Son Dakika

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