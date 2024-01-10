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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Pazarcı Esnafına Çorba İkramında Bulundu - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Pazarcı Esnafına Çorba İkramında Bulundu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, soğuk kış günlerinde Gölcük Kavaklı Çarşamba Pazarı'nda tezgah açan esnafa sıcak çorba ikramında bulundu. Büyükşehir ekipleri, sabahın erken saatlerinde tezgah açan esnafı ziyaret ederek çorba ve ekmek ikram etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Pazarcı Esnafına Çorba İkramında Bulundu
10.01.2024 - 16:42,
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Kavaklı Çarşamba Pazarı'nda tezgah açan esnafa soğuk kış gününde çorba ikramında bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, soğuk havaların etkisini gösterdiği bugünlerde pazarcı esnafına sıcak çorba ikramında bulunuyor. Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Gölcük Kavaklı Çarşamba Pazarı'nda esnafa çorba ve ekmek ikramında bulundu. Büyükşehir ekipleri, sabahın erken saatlerinde tezgah açan esnafı sıcak çorba ikramıyla karşıladı. Tüm tezgahları dolaşan ekipler, esnaf ile hem sohbet etti, hem de hayırlı işler diledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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