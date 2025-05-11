Kocaeli Büyükşehir\'den Anneler İçin Eğitim Seminerleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin anne ve anne adaylarına destek amacıyla düzenlediği eğitim seminerlerinde, gebelikten doğuma ve bebek bakımına kadar pek çok önemli konuda bilgiler veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında hem annelere hem de anne adaylarına eğitimler veriyor. Anne Şehir Merkezlerinde gerçekleştirilen eğitimlerde, anne ve anne adaylarına alanında uzman hemşire, diyetisyen ve psikologlar tarafından gebelik süreci, doğum sonrası bakım, bebek beslenmesi ve psikolojik destek konularında kapsamlı bilgiler aktarılıyor.

Proje kapsamında Kocaeli genelinde bin 912 yeni doğan bebek ve annesine ulaşan Büyükşehir ekipleri, çeşitli hizmetlerle annelere destek sağladı. Projeyle 28. gebelik haftasını doldurmuş anne adayları ile 0-3 aylık bebeği olan annelere bebek bakımı eğitimi verilirken, içerisinde bebek bakım ürünlerinin yer aldığı hediye çantaları da teslim edildi. - KOCAELİ