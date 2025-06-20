Kocaeli Büyükşehir'den Öğrencilere Teleferik İndirim Kampanyası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere karne hediyesi olarak Kartepe Teleferik'te indirim kampanyası başlattı. 20-29 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında öğrenciler teleferiğe yüzde 50 indirimli binerken, onlara eşlik eden aile bireyleri ise yüzde 25 indirimden faydalanabilecek.

Kampanya, öğrenci ve velilerin birlikte vakit geçirebilecekleri eğlenceli ve ekonomik bir tatil alternatifi sunuyor. UlaşımPark tarafından işletilen Kartepe Teleferik'te gerçekleştirilen indirimli seferler, her gün 10.00-19.00 saatleri arasında yapılacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen öğrencilerin karneleriyle birlikte teleferik gişelerine başvurmaları yeterli olacak. - KOCAELİ