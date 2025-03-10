Kocaeli Büyükşehir Mezbahası'nda Helal Kesim ve Uygulamalı Eğitim - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocaeli Büyükşehir Mezbahası'nda Helal Kesim ve Uygulamalı Eğitim

Kocaeli Büyükşehir Mezbahası\'nda Helal Kesim ve Uygulamalı Eğitim

Kocaeli'deki modern mezbahada helal kesim uygulamaları ve uygulamalı eğitimler verilirken, 2024'te 1.8 milyon kilo et vatandaşa ulaştırıldı.

10.03.2025 12:31  Güncelleme: 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de hizmet veren ve modern teknik donanıma sahip olmasıyla dünyaya örnek gösterilen mezbahada helal kesim ve uygulamalı eğitimi veriliyor.

İzmit Solaklar mevkiinde hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Mezbahası, vatandaşlara kaliteli, güvenli ve uluslararası standartlara uygun hizmet vermek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Vatandaşın sağlıklı ortamda kesilen et ve et ürünlerini tüketebilmesi adına hizmet veren mezbaha, 2024 yılında küçükbaş ve büyükbaş olmak üzere toplamda 1 milyon 828 bin 239 kilo eti vatandaşa ulaştırmıştı. 2025 yılında da haftada ortalama 200 büyükbaş ile 50 küçükbaş hayvanın kesimi gerçekleştiriliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlanan tesiste, son teknoloji makinelerle kesim yapılıyor. 4 bin 300 metrekare yapı alanına sahip mezbaha içerisinde 600 metrekare hayvan gezinti alanı ve yana şutlamalı sistem yer alıyor. Yapıda 200 büyükbaş, 200 de küçükbaş için kesim alanı bulunuyor. Tesis, toplamda 900 metrekare soğuk hava depoları ve sakatat soğuk hava depolarına sahip. Tesiste 15'i kasap olmak üzere toplamda 38 personel görev alıyor.

Otomasyonla kontrol edilebilen, hareketli platformlar ve otomatik taşıyıcıların kullanıldığı tesiste, insan sağlığını koruyan teknoloji ile seri ve helal kesim yapılabilmesi teknik ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. İşinin ehli personel tarafından kesimler yapılan tesis, gerek sağlık gerekse teknolojik yönden tüm dünyada örnek alınıyor. Büyükşehir mezbahası, Et Balık Kurumu olmak üzere büyükşehir ve ilçe belediyelerinin yanında çeşitli kurum ve kuruluşlarca da ziyaret ediliyor.

Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı tesis, KO-MEK kursiyerleri tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Kasap olma yolunda ilerleyen öğrencilerin de eğitim almak için geldiği mezbahada haftada 3 gün iş güvenliği, helal kesim ve uygulamalı eğitim veriliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, kocaeli, Sağlık, Eğitim, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli Büyükşehir Mezbahası'nda Helal Kesim ve Uygulamalı Eğitim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li vekiller, Suriye’de insani güvenlik koridoru açılmasını istedi CHP'li vekiller, Suriye'de insani güvenlik koridoru açılmasını istedi
Futbolseverler müjde Dev maçların hepsi şifresiz Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz
Sevcan hemşire satırla öldürüldü Daha 2 ay önce evlenmişlerdi Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
Suriye’de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı
Ece Gürel’in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur?
Gelecek Partisi Üyesi Demir: ’Bahçeli’nin çağrı çok önemli’ Gelecek Partisi Üyesi Demir: 'Bahçeli'nin çağrı çok önemli'
Ece Gürel’e ’cadılık’ eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı
İsrail ordusu, Batı Şeria’da tanklarla baskın düzenledi İsrail ordusu, Batı Şeria'da tanklarla baskın düzenledi
İsrail, Gazze Şeridi’ne elektrik tedariğini durdurdu İsrail, Gazze Şeridi'ne elektrik tedariğini durdurdu
İki çocuklu kadın, kendisini istediği yere götürmeyen taksiciyi bıçakladı İki çocuklu kadın, kendisini istediği yere götürmeyen taksiciyi bıçakladı
İstanbul’da 4 işçi vinçten düştü İstanbul'da 4 işçi vinçten düştü
Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı

13:49 CHP’li vekiller, Suriye’de insani güvenlik koridoru açılmasını istedi CHP'li vekiller, Suriye'de insani güvenlik koridoru açılmasını istedi
13:04 Futbolseverler müjde Dev maçların hepsi şifresiz Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz
12:59 Sevcan hemşire satırla öldürüldü Daha 2 ay önce evlenmişlerdi Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
12:37 Suriye’de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı
11:58 Ece Gürel’in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur?
20:52 Gelecek Partisi Üyesi Demir: ’Bahçeli’nin çağrı çok önemli’ Gelecek Partisi Üyesi Demir: 'Bahçeli'nin çağrı çok önemli'
20:06 Ece Gürel’e ’cadılık’ eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı
19:50 İsrail ordusu, Batı Şeria’da tanklarla baskın düzenledi İsrail ordusu, Batı Şeria'da tanklarla baskın düzenledi
19:42 İsrail, Gazze Şeridi’ne elektrik tedariğini durdurdu İsrail, Gazze Şeridi'ne elektrik tedariğini durdurdu
19:29 İki çocuklu kadın, kendisini istediği yere götürmeyen taksiciyi bıçakladı İki çocuklu kadın, kendisini istediği yere götürmeyen taksiciyi bıçakladı
19:17 İstanbul’da 4 işçi vinçten düştü İstanbul'da 4 işçi vinçten düştü
19:17 Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2025 14:14:12. #7.11#
SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir Mezbahası'nda Helal Kesim ve Uygulamalı Eğitim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.