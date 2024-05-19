Kocaeli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
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Kocaeli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları

Kocaeli\'de 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları

Kocaeli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Yüzlerce vatandaş, milli mücadele ruhuyla ellerinde Türk bayrağıyla kilometrelerce yürüdü. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından İzmit'in en işlek caddesinde başlayan yürüyüş, İstiklal Marşı okunması ve yöresel oyunlar gösterisiyle son buldu.

19.05.2024 21:25
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Kocaeli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. 7'den 70'e yüzlerce vatandaşlar milli mücadele ruhu ile ellerinde Türk bayrağıyla kilometrelerce yürüdü.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsuna çıkarak milli mücadele ateşini yakmasının üzerinden 105 yıl geçti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kent genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından İzmit'in en işlek caddesinde fener alayı düzenlendi. 7'den 70'e yüzlerce vatandaş fener alayında buluştu. İzmit Kültür Tepesinde başlayan yürüyüşte vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk portreleriyle renkli görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 2 kilometre marşlar eşliğinde süren yürüyüş Milli İrade Meydanında son buldu. Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için saygı duruşunda bulunuldu akabinde İstiklal Marşı okundu. Öte yandan, folklor ekibi günün anısına yöresel oyunlar gösterisi sergiledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
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