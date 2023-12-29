Kocaeli\'de 2. Turizm Sektör Buluşması düzenlenecek

Kocaeli'nin bilinirliğini arttırmak ve turizm potansiyelinin gelişmesine katkı sağlamak için "2. Turizm Sektör Buluşması" düzenleniyor.

Kocaeli'nin turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve turizm rotalarının tanıtılması amacıyla yurtiçi ve yurtdışından 150 turizm acentesinin katılmasının beklendiği 2. Turizm Buluşması, 9-10-11 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, TÜRSAB ve Kocaeli Otel İşletmecileri işbirliğinde bir araya gelen paydaşlarla, kentin turizm potansiyeli ve misafir edilecek seyahat acenteleri hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Kocaeli turizm rotaları tanıtılacak

Kentin bilinirliliğin artması ve turizm potansiyelinin geliştirilmesi için düzenlenen programın detayları belli oldu. Kocaeli turizm rotaları rehberler eşliğinde tanıtılacak. Kentin kültür ve tarih turizmi açısından büyük öneme sahip Tarihi Kapanca Sokak ile başlayan ilk gün programı Yuvacık Barajı, Gölcük Yazlık Ilıcası, Gebze Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Gebze Malkoçoğlu Türbesi, Tarihi Su Dolabı, Hereke Kalesi ve akşam yemeğiyle son bulacak. İkinci gün ise Kartepe programıyla başlayan gezi Ayrı Gezegen Cam Teras, Gökyüzü Eli, kış turizmi potansiyeliyle dikkat çeken Kartepe Kayak Merkezi, doğa turizmi tutkunlarının uğrak yeri olan Ormanya, Sekakamp ve Maşukiye ile devam edecek. Kocaeli'deki turizm rotalarının tanıtılacağı programa Karadeniz, Marmara, Akdeniz, Ege ve İç Anadolu bölgeleri, Balkan Bölgesi ve Ortadoğu bölgesinden de acenteler katılacak.

Programın son gününde Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek "Turizm Sektör Buluşması"nda turizm acenteleri ve işletmecileri bir araya gelerek stant açacak. Şehirde misafir edilecek turizm acentelerinin temsilcileri, tur rehberleri ve tur firması sahipleri Kocaeli'de yer alan turistik işletmelerle bir araya gelecek. Buluşmada, Kocaeli'ye gelen turist sayısının artırılması hedeflenirken, bölgeye gelecek turist ile şehrin turizm gelirlerinden aldığı payın yükseltilmesi ve yöre halkının elde ettiği turizm gelirinin artırılması amaçlanıyor. Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerden sektör buluşmasına katılmak isteyen katılımcılar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü'nden bilgi alabilir. - KOCAELİ