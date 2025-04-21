Kocaeli\'de 23 Nisan Coşkusu: Lokomotif Çocuk Köyü\'nde Renkli Kutlama

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hizmet veren Lokomotif Çocuk Köyü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı renkli bir törenle kutladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Lokomotif Çocuk Köyü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı renkli bir törenle kutladı. Kırmızı-beyaz renklere bürünen alanda çocuklar öğretmenleri eşliğinde ellerinde bayraklar ve balonlarla dans etti. Renkli görüntülere sahne olan kutlamada çocuklar güzel bir gün geçirdi. - KOCAELİ