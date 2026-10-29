Kocaeli'de 41 kişi zeybek oynayarak Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Kocaeli'de 41 kişi zeybek oynayarak Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü kutladı

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Kocaeli\'de 41 kişi zeybek oynayarak Cumhuriyet\'in 103. yıl dönümünü kutladı
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Kocaeli'de İzmit Kent Meydanı'nda düzenlenen gösteride 41 kişi, davul zurna eşliğinde zeybek oynayarak Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü kutladı. Gösteri çevredeki vatandaşların ilgisini çekti, izleyenler etkinliği cep telefonlarıyla kaydetti.

Kocaeli'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İzmit Kent Meydanı'nda davul zurna sesleriyle bir araya gelen 41 kişi, zeybek oynayarak Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü kutladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Halk Dansları Bölümü tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla İzmit Kent Meydanı'nda 41 kişinin katılımıyla zeybek gösterisi düzenlendi.

Sürpriz gösteride, meydanda davul zurna seslerinin yükselmesiyle bir araya gelen 41 vatandaş, Halk Dansları Bölüm Sorumlusu Mecit Moğol'un hazırladığı koreografi eşliğinde zeybek oynadı.

Günlük yaşamın sürdüğü meydanda başlayan gösteri, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti. Gösteriyi izleyenler, renkli görüntüler oluşturan etkinliği cep telefonlarıyla kaydetti.

Kaynak: İHA
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