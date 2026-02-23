7 yılda tarıma 1 milyar 455 milyon liralık destek sağlandı - Son Dakika
7 yılda tarıma 1 milyar 455 milyon liralık destek sağlandı
23.02.2026 16:18  Güncelleme: 16:19
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 5 bin çiftçiye toplam 1.850 ton zirai gübre desteği sağladı. Proje, tarım maliyetlerini azaltmak ve yerli üreticiyi desteklemek amacıyla hayata geçirildi. Başkan Büyükakın, tarımın sürdürülebilirliğine vurgu yaptı.

Kocaeli genelindeki 5 bin çiftçiye verilecek olan gübrelerin ilk dağıtımı Eşme'de gerçekleştirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, son 7 yıldır tarımla ilgili 95 projeye toplam 1 milyar 455 milyon liralık destek sağladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı güçlendirmek, üretim maliyetlerini azaltmak ve yerli üreticiyi desteklemek amacıyla kent genelinde meyve, sebze ve fındık üretimi yapan 5 bin çiftçiye toplam bin 850 ton (37 bin paket) zirai gübre desteği sağlayacak. 48 milyon TL değerindeki proje ile 74 bin dekar meyve ve sebze bahçesi, ekim için desteklenmiş olacak. Gübreler, Kartepe Eşme'de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın katıldığı törenle üreticilere teslim edilmeye başlandı.

"İhtiyaca göre destek veriliyor"

Tarımın önemine vurgu yapan Başkan Büyükakın, "Tarımın sürdürülebilir olması, çiftçinin toprağa devam etmesi için bu projeleri yapıyoruz. Bu destekleri ihtiyaca göre veriyoruz. Geride bıraktığımız 7 yılda 95 projeye toplam bin 455 milyar liralık bir destek verdik. Bu gerçekten inanılmaz bir rakam. Bunlar göz boyayan işler de değil. Biz halkın olanı yine halka veriyoruz. Bu belediye milletin belediyesi, parası bu milletin parası. Biz emaneti hakkı ile yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.

"Bu topraklarda ekim sürmeli"

Konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, "Bu toprakların ekilmeye devam edilmesi gerekiyor. Şehirlerde tarım güçlenmeye devam etmeli. Aksi takdirde yarın yiyecek bir şey bulamayacağız. Suyu doğru kullanmazsak, toprağı ekmeyi unutursak, küresel ısınma ile birlikte yarın yiyecek bir şey bulamayacağız. Bunun adına gıda krizi diyorlar. Bundan dolayı göçler başlıyor, kıtlık savaşları yaşanıyor. Biz bunu önlemek için Tarım Akademisi kurduk. Toprak ekilmeye devam edilsin diye mücadele ediyoruz. Verimliliği arttırmak için de dikkat edelim. Özellikle kadın kooperatiflerini desteklemek istiyoruz. Orada bir güçlendirme yapılmasında fayda var. Orayı, Tarım Akademisi'nde yapacağımız çalışmalar ile daha modern hale getirmek istiyoruz" diye konuştu.

Destek taleplerini geri çevirmedi

Konuşmasının ardından Başkan Büyükakın'a, bölgedeki çiftçiler tarafından meyve, sebze ve fındık takdiminde bulunuldu. Çiftçiler, özellikle katma değeri yüksek ürünlere yönelmek istediklerini belirtti, makine-teçhizat başta olmak üzere destek taleplerinde bulundu. Başkan Büyükakın da Büyükşehir olarak her zaman yanlarında olduğunu vurguladı. Tören, Başkan Büyükakın'ın çiftçilerle birlikte traktöre gübre yüklemesi ile sona erdi.

Tarıma 1.5 milyar TL'lik destek

Her zaman üreticinin yanında olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, son 7 yıldır tarımla ilgili 95 projeye toplam 1 milyar 455 milyon liralık destek sağladı. 10 bin 250 çiftçiye 203 milyon lira değerinde gübre desteği, 16 bin 500 çiftçiye 208 milyon lira değerinde 7,6 milyon litre mazot desteği, 7 bin 500 çiftçiye 295 milyon TL değerinde 9 bin 950 ton tohum desteği, bin 400 üreticiye 68.5 milyon lira değerinde sera naylonu desteği, 310 üreticiye 76 bin tavuk, 343 çiftçiye damızlık koç, 18 işletmeye damızlık manda, arıcılara ekipman ve şeker desteği sağlandı. Tıbbi Aromatik Bitkiler Projesi(TABİP) ile 700 dekar alana 5.5 milyon gide dikilirken, sadece geçtiğimiz yıl 80.5 milyon liralık destekle 176 ton ürün elde edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çiftçilik, Ekonomi, Tarım, Yerel, Son Dakika

