Kocaeli'de 65 Yaş Üstü Vatandaşlara Güvenlik Eğitimi - Son Dakika
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Kocaeli'de 65 Yaş Üstü Vatandaşlara Güvenlik Eğitimi

Kocaeli\'de 65 Yaş Üstü Vatandaşlara Güvenlik Eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Toplumsal Destekli Polislik iş birliğiyle, 65 yaş üstü vatandaşlara güvenlik tedbirleri ve suçtan korunma konularında eğitim verildi. Eğitimde dolandırıcılık yöntemleri ve kadına şiddet konuları ele alındı, katılımcılara KADES uygulaması tanıtıldı.

28.11.2024 13:16  Güncelleme: 13:18
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Kocaeli'de yürütülen "Hayatın İçindeyim" projesi kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar güvenlik tedbirleri konusunda bilgilendirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Toplumsal Destekli Polislik Şube Müdürlüğü iş birliğinde 65 yaş üstü vatandaşlara suç, suçtan korunma ve bireysel güvenlik konusunda eğitim verildi. Büyükşehir Sivil Toplum Merkezi'nde düzenlenen programda dolandırıcılık çeşitliliği ve iletişim yoluyla dolandırıcılık, genel güvenlik ve kadına şiddet konuları ele alındı. Eğitimde bu tür olaylarla karşılaşıldığında 65 yaş üstü vatandaşların neler yapmaları gerektiği anlatıldı.

Seminer sonunda polisler vatandaşlara KADES (Kadın Acil Destek) uygulamasını telefonlarına indirebilmelerine yardımcı oldu.

"Beni arayarak terör örgütüne üye olduğumu söylediler"

Eğitimde başından geçen dolandırıcılık olayını anlatan emekli öğretmen Münir Hüsrev Göle, "Beni arayarak terör örgütüne üye olduğumu, kimliğimin sahte kimlik olarak kullanıldığını ve adımıza farklı kanallardan para çekildiğini söylediler. Şüphelendiğimiz şeyler olunca hemen polis merkezine gittim. Memur bey dolandırıcılık olayı olduğunu söyledi. Bugün buraya olayın başımdan geçmesi dolayısıyla geldim" dedi.

Eğitime katılan Gülşen Müstecaplıoğlu ise "Bir kadın olarak bugünkü eğitim benim çok hoşuma gitti. Etkinliği gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik ediyorum. Ayda bir bu eğitimin verilmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de 65 Yaş Üstü Vatandaşlara Güvenlik Eğitimi - Son Dakika

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