Kocaeli\'de 7/24 Açık Millet Kütüphanesi\'nin Kapasitesi Artırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Millet Kütüphanesi, daha geniş kapasitesiyle gençlerin kültürel ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek.

Kocaeli'nin ilk 7/24 açık kütüphanesi olan ve açıldığı günden bu yana yaklaşık 37 bin ziyaretçiyi ağırlayan İzmit Milli İrade Meydanı'ndaki Millet Kütüphanesi, gerek rahat çalışma ortamından gerekse kolay erişilebilirliğinden dolayı yoğun ilgi görüyor. Bu kapsamda kütüphanenin oturma kapasitesinin artırılmasına yönelik taleplerini ileten gençlerin bu isteği yerine getirildi. Gençlerin talebine kayıtsız kalmayan Büyükşehir, kütüphanenin oturma kapasitesini artırarak 175 kişiye çıkardı. Hizmete girdiğinde 125 olan kapasite, yapılan düzenlemelerle 50 kişi artırılarak, daha fazla kişiye hizmet verecek şekilde yeniden düzenlendi. - KOCAELİ