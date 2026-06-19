Afet kahramanları eğitim kampında buluştu - Son Dakika
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Afet kahramanları eğitim kampında buluştu

Afet kahramanları eğitim kampında buluştu
19.06.2026 09:09  Güncelleme: 09:11
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Kocaeli'de afetlere hazırlık amacıyla düzenlenen kampta 40 sivil toplum kuruluşundan bine yakın katılımcı, uygulamalı eğitim ve tatbikatlarla koordinasyon ve müdahale becerilerini geliştirdi.

Kocaeli'de afetlere hazırlık amacıyla düzenlenen kampta yaklaşık 40 sivil toplum kuruluşundan bine yakın katılımcı bir araya geldi. İki gün süren organizasyonda uygulamalı eğitimler, tatbikatlar ve takım etkinlikleriyle afet anlarında koordinasyon ve müdahale becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Afet Eğitim ve Motivasyon Kampı, Körfez ilçesinde bulunan TİM Arama Kurtarma Eğitim Alanı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Afet bilincini artırmak, gönüllü ekiplerin kapasitesini geliştirmek ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla düzenlenen kamp, afet alanında çalışan paydaşları aynı çatı altında buluşturdu.

40 STK ve bine yakın katılımcı

2 gün süren organizasyona 40 sivil toplum kuruluşu, kamu kurumları, belediyeler ve gönüllü ekiplerden oluşan yaklaşık bin katılımcı katıldı. Afetlere hazırlık konusunda tecrübe paylaşımının yapıldığı kampta katılımcılar bilgi ve deneyimlerini aktarırken, ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine de katkı sundu.

Uygulamalı eğitimler düzenlendi

Kamp kapsamında KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) farkındalık eğitimi ve gösterimi, enkazda arama kurtarma uygulamaları ile orman yangınlarına hazırlık eğitimleri gerçekleştirildi. Katılımcılar, afet anlarında hayati önem taşıyan müdahale yöntemlerini uzman eğitmenler eşliğinde uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu. Eğitimlerin yanı sıra oryantiring, kano etkinlikleri, iple erişim uygulamaları, voleybol ve futbol turnuvaları ile takım yarışmaları düzenlendi. Etkinlikler sayesinde katılımcılar hem sosyal ortamda bir araya geldi hem de afet anlarında kritik önem taşıyan iletişim, koordinasyon ve birlikte hareket etme becerilerini geliştirdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Kocaeli, Eğitim, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afet kahramanları eğitim kampında buluştu - Son Dakika

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