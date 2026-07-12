Kocaeli'deki 4 ana arterde kamyon ve tır trafiği 7/24 elektronik olarak izlenecek - Son Dakika
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Kocaeli'deki 4 ana arterde kamyon ve tır trafiği 7/24 elektronik olarak izlenecek

Kocaeli\'deki 4 ana arterde kamyon ve tır trafiği 7/24 elektronik olarak izlenecek
12.07.2026 09:42  Güncelleme: 09:44
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, D-100 ve D-130 kara yollarında ağır vasıta trafiğini düzenlemek için Gabari İhlal Tespit Sistemi'ni devreye alıyor. Sistem, yasaklı güzergaha giren araçları önce uyaracak, ihlal sürerse elektronik ceza kesecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki ağır vasıta trafiğini düzenlemek ve kural ihlallerini önlemek amacıyla "Gabari İhlal Tespit Sistemi"ni hayata geçiriyor. D-100 ve D-130 kara yollarındaki 4 ana koridorda 7 gün 24 saat esasıyla çalışacak sistemle, yasaklı güzergaha giren sürücülere dijital ekranlardan uyarı yapılacak; kural ihlalinde ısrar edenlere ise elektronik ceza kesilecek.

Türkiye'nin en önemli sanayi ve liman kentlerinden olan Kocaeli'de, yoğun yük taşımacılığının yol açtığı trafik yükünü hafifletmek için Akıllı Ulaşım Sistemleri altyapısı genişletiliyor. Bu kapsamda, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından belirlenen yasaklı güzergah ve saatlerdeki ağır vasıta (kamyon, tır vb.) geçişlerini denetlemek üzere yeni bir elektronik takip sistemi devreye alınıyor.

Ağır vasıta hareketlerini 7 gün 24 saat kesintisiz takip edecek olan Gabari İhlal Tespit Sistemi, kentteki 4 ana ulaşım koridoruna kuruluyor. Sistem; D-100 kara yolu Ankara istikametinde Derince Liman Işıklar ile D-100/Okyanus Sokak kesişimi, D-100 kara yolu İstanbul istikametinde Yahya Kaptan Kanal Sokak ile Valilik arası, D-130 kara yolu Yalova istikametinde 500 Varyant Kavşağı ile Sanayi Köprülü Kavşağı ve D-130 kara yolu İstanbul istikametinde Gölcük Asar Dere Köprülü Kavşağı ile Yeniköy Köprülü Kavşağı arasında hizmet verecek.

Önce uyaracak, ihlal sürerse ceza kesecek

Uygulama kapsamında, yasaklı güzergaha giren ağır vasıtalı araçlar ilk denetim noktasında kameralar tarafından otomatik olarak tespit edilecek. Araç plakası okunarak, güzergah üzerindeki "Değişken Mesaj Sistemi (DMS)" ekranlarına yansıtılacak. Sürücüye bu ekranlar üzerinden ihlal uyarısı yapılarak aracını alternatif güzergaha yönlendirmesi istenecek.

Uyarıya rağmen yasaklı güzergahı kullanmaya devam edip ikinci denetim noktasından da geçen sürücülerin kural ihlali sistem tarafından doğrulanarak, elektronik ortamda cezai işlem uygulanacak.

Trafik planlaması için veri toplayacak

Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Araç Sınıflandırma Teknolojileri ile tam entegre çalışacak sistem, sadece denetim ve ceza amacıyla kullanılmayacak.

Aynı zamanda araçların türlerine göre sınıflandırılması, geçiş sayıları, güzergah bazlı trafik yoğunlukları ve ağır vasıta hareketleri sistem tarafından kayıt altına alınacak. Elde edilen bu bilimsel veriler, kentin gelecekteki ulaşım planlamalarında karar destek mekanizması olarak kullanılacak. Sistemle birlikte trafik akışının daha etkin yönetilmesi ve yol altyapısının korunması hedefleniyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'deki 4 ana arterde kamyon ve tır trafiği 7/24 elektronik olarak izlenecek - Son Dakika

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