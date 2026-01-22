Akran zorbalığında "ev içi" tehlikeye dikkat çekildi - Son Dakika
Akran zorbalığında "ev içi" tehlikeye dikkat çekildi

Akran zorbalığında "ev içi" tehlikeye dikkat çekildi
22.01.2026 17:03  Güncelleme: 17:05
Kocaeli'de düzenlenen seminerde Klinik Psikolog Dr. Mehmet Teber, akran zorbalığının sadece okulda değil ev içinde de başlayabileceği uyarısında bulundu. Ebeveynlere davranışlara sınır koymaları konusunda önemli tavsiyelerde bulundu.

Kocaeli'de düzenlenen seminerde bilgilendirmelerde bulunan Klinik Psikolog Dr. Mehmet Teber, akran zorbalığının sadece okulda değil, ev içinde de başlayabileceğine dikkati çekti. Kardeşler arasındaki sistematik fiziksel veya sözel baskının da zorbalık sayılabileceğini vurgulayan Teber, ebeveynleri bu davranışlara zamanında sınır koymaları konusunda uyardı.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen "Ailem Kocaeli Buluşmaları" kapsamında, son dönemin en önemli gündem maddelerinden biri olan akran zorbalığı konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde ailelerin ilgiyle takip ettiği programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç ve Klinik Psikolog Dr. Mehmet Teber katıldı.

Program öncesinde katılımcılara Türk bayrağı dağıtıldı. Salonda hep birlikte dalgalandırılan bayraklarla birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekildi.

Başkan Büyükakın: "Bütün değişimler küçücük adımlarla başlar"

Programda açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, akran zorbalığının önlenmesinin önemine değindi. Akran zorbalığının hiyerarşik bir yapının içinde şekillendiğini ifade eden Büyükakın, şöyle konuştu:

"Bunun fiziksel, sözel, sosyal ve dijital mecralarda olan boyutu var ama her boyutta, her vakada 3 tane aktör var. Bunlardan bir tanesi mağdur, bir tanesi zorba, üçüncüsü sessiz kalanlar. Aslında çoğu zaman sessiz kalanlardan dolayı bütün her şey olup bitiyor. Kötülüğün zaferi için gerekli olan tek şey, iyi insanların hiçbir şey yapmamasıdır. Özetle bu topyekun bir mücadeledir. Öncelikli olarak bunu fark etmenizi istiyorum. Sessiz kalmamanızı, çocuklarınızın hayatını çok daha yakından takip etmenizi, onları sevgi ile yetiştirmenizi istiyorum. Çünkü bütün değişimler küçücük adımlarla başlar. Her seferinde bir iyilik yapın, iyiliği artırmak istiyorsanız iyiliği çoğaltın."

Ailelere önemli uyarılar

Söyleşide ailelere uyarılarda bulunan Klinik Psikolog Mehmet Teber ise akran zorbalığı kavramının toplumda sıklıkla yanlış kullanıldığına dikkati çekti. Akran zorbalığının, kasıt içeren, sistematik olarak tekrar eden ve karşı tarafı küçük düşürmeyi hedefleyen davranışlardan oluştuğunu vurgulayan Teber, oyun sırasında yaşanan tekil çarpışmalar, anlık tartışmalar ya da karşılıklı kavgalı durumların zorbalık kapsamına girmediğini ifade etti.

Teber, zorbalığın ev içinde de başlayabileceğini ifade etti. Kardeşler arasında sürekli tekrar eden sözel ya da fiziksel baskının da zorbalık kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirten Teber, ebeveynlerin bu davranışlara zamanında sınır koymasının önemine dikkati çekti. Teber, "Sorunu doğru isimlendirmezsek çözüm üretmek de mümkün olmaz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Son Dakika Yerel Akran zorbalığında 'ev içi' tehlikeye dikkat çekildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Akran zorbalığında "ev içi" tehlikeye dikkat çekildi - Son Dakika
