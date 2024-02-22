Kocaeli'de Avukatlara İşaret Dili Eğitimi Sertifikaları Takdim Edildi - Son Dakika
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Yerel

Kocaeli'de Avukatlara İşaret Dili Eğitimi Sertifikaları Takdim Edildi

Kocaeli\'de Avukatlara İşaret Dili Eğitimi Sertifikaları Takdim Edildi

Kocaeli Barosu avukatlarına işaret dili eğitimi kursu veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 16 avukatın katıldığı eğitimin ardından sertifikalarını takdim etti. İşitme engellilerin adalete kolaylıkla erişim sağlaması ve avukatlarla rahat iletişim kurabilmesi amaçlanan eğitimde, ikinci kurun açılması planlandı.

22.02.2024 13:17  Güncelleme: 13:23
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Kocaeli'de temel işaret dili eğitimini tamamlayan avukatlara sertifikaları takdim edildi.

Büyükşehir Belediyesi, işitme engellilerin adalete kolaylıkla erişim sağlaması ve avukatlarla rahat iletişim kurabilmesi için Kocaeli Barosu avukatlarına işaret dili eğitimi kursu verdi. Etkin ve tam iletişimi sağlamak, farklı bireyler arasındaki ayrışmayı önlemek, empati duygusunu geliştirmek ve mesleki donanıma katkı sunmayı amaçlayan eğitime 16 avukat katıldı. Eğitimde 7 hafta süren ilk kuru tamamlayan kursiyerlere düzenlenen törenle sertifikaları takdim edildi. İlk kuru tamamlayan ve sertifikalarını alan avukatlardan gelen talep üzerine ikinci kurun açılması planlandı.

"Adaletin her Türk vatandaşına ulaşması gerektiğine inanıyorum"

Sertifika takdim töreninde konuşan Kocaeli Barosu Başkanı Mehmet Gül, "Adaletin her Türk vatandaşına ulaşması gerektiğine inanıyorum. Engelli hakları merkezinin çalışmalarına destek vermeye devam edeceğiz. Adalete erişim hakkını her Türk vatandaşına ulaştırmak da bizim görevimiz. Bu kapsamda duyma engeli olan vatandaşlarımızla iletişimi önemsiyoruz. İşaret dili eğitimiyle bizim için adaletin her vatandaşa ulaşacağına inanıyorum. Bugün burada 16 meslektaşımız bu eğitimi tamamladıkları için gurur duyuyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyemize merkezi bir eğitim salonunda bizlere bu hizmeti verdikleri için çok teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Avukatlara İşaret Dili Eğitimi Sertifikaları Takdim Edildi - Son Dakika

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